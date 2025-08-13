С пермского владельца затонувшего танкера взыскали крупный ущерб

С собственника пермского танкера «Волгонефть-212» взыскали 49,5 млрд рублей
Исковые требования были удовлетворены в полном объеме
Исковые требования были удовлетворены в полном объеме

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск, поданный Росприроднадзором. С собственника и фрахтователя пермского танкера «Волгонефть-212» взыскали крупную сумму. 

«С ООО „Каматрансойл“, являющегося собственником танкера „Волгонефть-212“, потерпевшего аварию в Керченском проливе, а также с пермского ООО „Кама Шиппинг“, выступавшего фрахтователем данного судна, суд постановил взыскать солидарно 49,4 млрд рублей. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме», — сообщает «Интерфакс» из зала суда. 

Утром 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа. «Волгонефть 212» принадлежит убыточной пермской компании ООО «Кама шиппинг». Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. Крушение судов привело к серьезной экологической катастрофе в данном регионе.

