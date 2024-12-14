СК проверит владельца пермских танкеров на соблюдение правил эксплуатации судна

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. В результате ЧП потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты. Оба судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг».
«Первоначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, однако позже дело по „Волгонефти 212“ в связи с гибелью члена экипажа переквалифицировано на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.
Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен на личный контроль руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность.
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