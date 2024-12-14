14 декабря 2024

СК проверит владельца пермских танкеров на соблюдение правил эксплуатации судна

СК возбудил два дела по факту крушения пермских танкеров в Керченском проливе
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили два уголовных дела
Следователи возбудили два уголовных дела Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. В результате ЧП потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты. Оба судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». 

«Первоначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, однако позже дело по „Волгонефти 212“ в связи с гибелью члена экипажа переквалифицировано на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. 

Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен на личный контроль руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность. 

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Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. В результате ЧП потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты. Оба судна принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг».  «Первоначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, однако позже дело по „Волгонефти 212“ в связи с гибелью члена экипажа переквалифицировано на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.  Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен на личный контроль руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева. Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность. 
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