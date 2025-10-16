Культовая американская группа Hollywood Undead резко отказалась от поездки в Россию

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные гастроли в России. Продажа билетов на шоу в Москве и Санкт-Петербурге должна была стартовать 16 октября.
«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», — заявило в соцсети «ВКонтакте» концертное агентство «Мельница». Там также уточнили, что музыканты расстроены отменой, но текущие обстоятельства не позволяют им выступить перед российскими фанатами.
Ранее сообщалось, что Hollywood Undead планировали выступить в России впервые с 2019 года: концерты должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2026-го. Группа уже откладывала визит в Россию в 2022 году, когда отменили выступление в столице. На фоне отмены тура Hollywood Undead, в октябре 2025 года в России также ожидаются концерты американской группы As I Lay Dying.
