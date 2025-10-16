Культовая американская группа Hollywood Undead резко отказалась от поездки в Россию

Hollywood Undead отменили выступления в Москве и Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Hollywood Undead вновь отменили концерты в России из-за давления общественности
Hollywood Undead вновь отменили концерты в России из-за давления общественности Фото:

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные гастроли в России. Продажа билетов на шоу в Москве и Санкт-Петербурге должна была стартовать 16 октября.

«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», — заявило в соцсети «ВКонтакте» концертное агентство «Мельница». Там также уточнили, что музыканты расстроены отменой, но текущие обстоятельства не позволяют им выступить перед российскими фанатами.

Ранее сообщалось, что Hollywood Undead планировали выступить в России впервые с 2019 года: концерты должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2026-го. Группа уже откладывала визит в Россию в 2022 году, когда отменили выступление в столице. На фоне отмены тура Hollywood Undead, в октябре 2025 года в России также ожидаются концерты американской группы As I Lay Dying.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные гастроли в России. Продажа билетов на шоу в Москве и Санкт-Петербурге должна была стартовать 16 октября. «С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», — заявило в соцсети «ВКонтакте» концертное агентство «Мельница». Там также уточнили, что музыканты расстроены отменой, но текущие обстоятельства не позволяют им выступить перед российскими фанатами. Ранее сообщалось, что Hollywood Undead планировали выступить в России впервые с 2019 года: концерты должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2026-го. Группа уже откладывала визит в Россию в 2022 году, когда отменили выступление в столице. На фоне отмены тура Hollywood Undead, в октябре 2025 года в России также ожидаются концерты американской группы As I Lay Dying.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...