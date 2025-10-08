В России ужесточили наказание для иноагентов

Совет Федерации на заседании 8 октября одобрил законопроект, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иностранными агентами, за нарушение установленного порядка деятельности. Согласно документу, вносятся изменения в соответствующую статью Уголовного кодекса РФ, касающуюся наказания за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Изменения предполагают отмену действовавшего ранее условия о необходимости совершения двух административных правонарушений в течение года для привлечения к уголовной ответственности. В новой редакции закона уголовная ответственность будет наступать уже после однократного нарушения положений Кодекса об административных правонарушениях, регламентирующих порядок деятельности иностранных агентов.
Кроме того, законопроект предусматривает усиление ответственности для лиц, уже имеющих судимость за аналогичные преступления. Сообщалось, что уголовная ответственность будет применяться к повторно совершившим данное преступление, даже если они уже привлекались ранее за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах.
