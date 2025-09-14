Baza: блогер Влад А4, говоривший с Путиным, задолжал 2 млн рублей

Популярный белорусский блогер Владислав Бумага (Влад А4) столкнулся с новыми финансовыми проблемами: Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у него задолженность в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«У блогера Влада Бумаги образовался долг перед налоговой. По данным ФНС, задолженность составляет два миллиона рублей. В случае неуплаты долга ему грозят штрафы, пени и блокировка счетов», — передает telegram-канал.
Это не первые долговые трудности блогера. Компании, связанные с ним, уже накапливали миллионные задолженности. Например, ООО «Бумажная бумага» (производство снеков и напитков) на начало 2024 года имела кредитную нагрузку свыше полумиллиарда рублей.
Раннее сообщалось во время прямой линии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил присутствие на мероприятии необычного гостя, представляя Влада Бумагу. В ответ на это глава государства Владимир Путин в шутку спросил — «в каком смысле?».
Также известно, что украинский интернет-ресурс «Миротворец» (признан экстремистским на территории Российской Федерации) внес блогера в свою базу данных. Согласно информации, опубликованной на сайте, причиной включения стало обращение Бумаги с вопросом к Путину во время прямой линии.
