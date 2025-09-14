Baza: блогер Влад А4, говоривший с Путиным, задолжал 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФНС выявила у Влада Бумаги задолженность в два миллиона рублей
ФНС выявила у Влада Бумаги задолженность в два миллиона рублей Фото:

Популярный белорусский блогер Владислав Бумага (Влад А4) столкнулся с новыми финансовыми проблемами: Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у него задолженность в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. 

«У блогера Влада Бумаги образовался долг перед налоговой. По данным ФНС, задолженность составляет два миллиона рублей. В случае неуплаты долга ему грозят штрафы, пени и блокировка счетов», — передает telegram-канал. 

Это не первые долговые трудности блогера. Компании, связанные с ним, уже накапливали миллионные задолженности. Например, ООО «Бумажная бумага» (производство снеков и напитков) на начало 2024 года имела кредитную нагрузку свыше полумиллиарда рублей. 

Раннее сообщалось во время прямой линии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил присутствие на мероприятии необычного гостя, представляя Влада Бумагу. В ответ на это глава государства Владимир Путин в шутку спросил — «в каком смысле?». 

Также известно, что украинский интернет-ресурс «Миротворец» (признан экстремистским на территории Российской Федерации) внес блогера в свою базу данных. Согласно информации, опубликованной на сайте, причиной включения стало обращение Бумаги с вопросом к Путину во время прямой линии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный белорусский блогер Владислав Бумага (Влад А4) столкнулся с новыми финансовыми проблемами: Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у него задолженность в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.  «У блогера Влада Бумаги образовался долг перед налоговой. По данным ФНС, задолженность составляет два миллиона рублей. В случае неуплаты долга ему грозят штрафы, пени и блокировка счетов», — передает telegram-канал.  Это не первые долговые трудности блогера. Компании, связанные с ним, уже накапливали миллионные задолженности. Например, ООО «Бумажная бумага» (производство снеков и напитков) на начало 2024 года имела кредитную нагрузку свыше полумиллиарда рублей.  Раннее сообщалось во время прямой линии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил присутствие на мероприятии необычного гостя, представляя Влада Бумагу. В ответ на это глава государства Владимир Путин в шутку спросил — «в каком смысле?».  Также известно, что украинский интернет-ресурс «Миротворец» (признан экстремистским на территории Российской Федерации) внес блогера в свою базу данных. Согласно информации, опубликованной на сайте, причиной включения стало обращение Бумаги с вопросом к Путину во время прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...