Координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение.РФ», депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков занял третье место по пауэрлифтингу на первом региональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования прошли 11 октября в спортклубе «Динамо», сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Самое главное — понять, что мы не просто боремся за победу, а прежде всего боремся с внутренними страхами и ограничениями. И, конечно, показываем всем нашим товарищам боевым, что на какой-то инвалидности жизнь не заканчивается. Мы двигаемся вперед, потому что спорт — это лучшая реабилитация», — обратился Рожков к бойцам.
Одним из гостей церемонии открытия стал Герой России Альберт Зайнуллин. Депутат Алексей Рожков выступил как представитель фонда «Объединение.РФ» и завоевал бронзовую медаль в пауэрлифтинге с результатом 97 килограммов. Благотворительный фонд также выступил соорганизатором мероприятия.
Всего в соревнованиях приняли участие 94 спортсмена — ветераны боевых действий и участники СВО. Они состязались в восьми спортивных дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки и лука, метании ножей, настольном теннисе, шашках, пауэрлифтинге, армрестлинге и пара-боксе.
Ранее Алексей Рожков уже демонстрировал спортивные успехи на «Кубке Защитников Отечества» — в марте 2025 года он вошел в десятку лучших сноубордистов на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Там участвовали более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.
