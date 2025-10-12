12 октября 2025

Челябинский депутат ЗСО Рожков завоевал бронзу на «Кубке Защитников Отечества». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рожков (в центре) выступил с речью на торжественном открытии соревнований
Рожков (в центре) выступил с речью на торжественном открытии соревнований Фото:

Координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение.РФ», депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков занял третье место по пауэрлифтингу на первом региональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования прошли 11 октября в спортклубе «Динамо», сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Самое главное — понять, что мы не просто боремся за победу, а прежде всего боремся с внутренними страхами и ограничениями. И, конечно, показываем всем нашим товарищам боевым, что на какой-то инвалидности жизнь не заканчивается. Мы двигаемся вперед, потому что спорт — это лучшая реабилитация», — обратился Рожков к бойцам.

Одним из гостей церемонии открытия стал Герой России Альберт Зайнуллин. Депутат Алексей Рожков выступил как представитель фонда «Объединение.РФ» и завоевал бронзовую медаль в пауэрлифтинге с результатом 97 килограммов. Благотворительный фонд также выступил соорганизатором мероприятия.

Всего в соревнованиях приняли участие 94 спортсмена — ветераны боевых действий и участники СВО. Они состязались в восьми спортивных дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки и лука, метании ножей, настольном теннисе, шашках, пауэрлифтинге, армрестлинге и пара-боксе.

Ранее Алексей Рожков уже демонстрировал спортивные успехи на «Кубке Защитников Отечества» — в марте 2025 года он вошел в десятку лучших сноубордистов на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Там участвовали более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение.РФ», депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков занял третье место по пауэрлифтингу на первом региональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования прошли 11 октября в спортклубе «Динамо», сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. «Самое главное — понять, что мы не просто боремся за победу, а прежде всего боремся с внутренними страхами и ограничениями. И, конечно, показываем всем нашим товарищам боевым, что на какой-то инвалидности жизнь не заканчивается. Мы двигаемся вперед, потому что спорт — это лучшая реабилитация», — обратился Рожков к бойцам. Одним из гостей церемонии открытия стал Герой России Альберт Зайнуллин. Депутат Алексей Рожков выступил как представитель фонда «Объединение.РФ» и завоевал бронзовую медаль в пауэрлифтинге с результатом 97 килограммов. Благотворительный фонд также выступил соорганизатором мероприятия. Всего в соревнованиях приняли участие 94 спортсмена — ветераны боевых действий и участники СВО. Они состязались в восьми спортивных дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки и лука, метании ножей, настольном теннисе, шашках, пауэрлифтинге, армрестлинге и пара-боксе. Ранее Алексей Рожков уже демонстрировал спортивные успехи на «Кубке Защитников Отечества» — в марте 2025 года он вошел в десятку лучших сноубордистов на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Там участвовали более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...