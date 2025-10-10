Появился новый авиарейс из Челябинска в Краснодар

Первый рейс NordStar до Краснодара отправится в субботу, 11 октября
Первый рейс NordStar до Краснодара отправится в субботу, 11 октября

С 11 октября начнутся полеты в рамках новой полетной программы из Челябинска в Краснодар. Как рассказала пресс-служба аэропорта имени Курчатова, полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar.

«Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по субботам. Начало назначено на 11 октября», — заявили представители аэропорта на своих интернет-ресурсах.

Отправление запланировано на 15:30 уральского времени. В столице Кубани самолет приземлится в 17:20 по местному времени. Из Краснодара вылеты стоят на 18:35 с прибытием на Южный Урал в 00:40.

NordStar выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Флот компании состоит из среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 и Boeing 737-300.

Согласно данным сайта аэропорта Челябинска, в конце октября перевозку в Краснодар будут осуществлять также «Уральские авиалинии». Вылеты назначены на четверг и воскресенье.

