Появился новый авиарейс из Челябинска в Краснодар

С 11 октября начнутся полеты в рамках новой полетной программы из Челябинска в Краснодар. Как рассказала пресс-служба аэропорта имени Курчатова, полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar.
«Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по субботам. Начало назначено на 11 октября», — заявили представители аэропорта на своих интернет-ресурсах.
Отправление запланировано на 15:30 уральского времени. В столице Кубани самолет приземлится в 17:20 по местному времени. Из Краснодара вылеты стоят на 18:35 с прибытием на Южный Урал в 00:40.
NordStar выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Флот компании состоит из среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 и Boeing 737-300.
Согласно данным сайта аэропорта Челябинска, в конце октября перевозку в Краснодар будут осуществлять также «Уральские авиалинии». Вылеты назначены на четверг и воскресенье.
