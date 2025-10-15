Российские бойцы спасли солдата ВСУ, которого хотело «обнулить» командование

Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от группы отказников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленный просидел в перелесках более суток без руки
Пленный просидел в перелесках более суток без руки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев. Об этом сообщили российские силовики со ссылкой на пленного.

Это произошло на Сумском направлении. «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, пленный с оторванной рукой пробыл в перелесках возле Алексеевки более суток, прежде чем его вызволили российские бойцы и оказали ему помощь. При этом украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.

Российские войска ведут ожесточенные бои в районе Юнаковки Сумской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно контратакуют, пытаясь удержать стратегические высоты. По его словам, снижение интенсивности боевых действий позволит закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной операции спецназа «Ахмат» в Сумской области. С помощью гексакоптера была уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся атаковать российские позиции ночью в районе села Алексеевка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев. Об этом сообщили российские силовики со ссылкой на пленного. Это произошло на Сумском направлении. «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, пленный с оторванной рукой пробыл в перелесках возле Алексеевки более суток, прежде чем его вызволили российские бойцы и оказали ему помощь. При этом украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации. Российские войска ведут ожесточенные бои в районе Юнаковки Сумской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно контратакуют, пытаясь удержать стратегические высоты. По его словам, снижение интенсивности боевых действий позволит закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения. Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной операции спецназа «Ахмат» в Сумской области. С помощью гексакоптера была уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся атаковать российские позиции ночью в районе села Алексеевка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...