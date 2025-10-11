Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку самых больших на Ямале. Когда 59 дет назад на знаменитой скважине Р-2 после долгих попыток пробурить мерзлотные слои забил первый мощный газовый фонтан, еще никто не мог предугадать, какую долгую жизнь получит это месторождение и что благодаря ему в Арктике будет основан новый город. О том, как открывали месторождение и что будет с Большим Уренгоем в последующие годы, — в материале URA.RU.
Гигантская впадина в Западной Сибири и гипотеза академика Губкина
Еще в 1932 году отец советской нефтяной геологии Иван Губкин высказал предположение, что в Западной Сибири расположена гигантская впадина, в которой в геологическом прошлом накапливались благоприятные для образования нефти и газа осадки и, по всей вероятности, могут быть найдены промышленные запасы ископаемого топлива. Но Губкину никто не поверил. Серьезные ученые сочли гипотезу академика надуманной:
«Поиски нефти на огромной бездорожной и малонаселенной труднопроходимой территории, лежащей за Уралом, в 30-е годы совершенно нереальны и неоправданы ни с точки зрения здравого смысла, ни с экономической точки зрения».
Действительно, до 70% территорий Западной Сибири занимали непроходимые болота. Работать геологам, буровикам и геофизикам можно было только зимой, когда значительная часть болот промерзала и выдерживала тяжелую технику. И все это — в 30-50-градусные морозы, в необжитых местах, без дорог и других путей сообщения.
Бригадир Полупанов: «Скважину Р-2 бурили очень трудно»
Мощный фонтан природного газа с суточным дебитом порядка 6,5 млн куб. м. бригада бурильщиков под руководством Владимира Полупанова получила 6 июня 1966 года на разведочной скважине Р-2. Начальник разведывательной экспедиции Иван Гиря вспоминал, что даже опытные геофизики поначалу не поверили показаниям приборов, решив, что оборудование неисправно. Однако последующие исследования подтвердили: был вскрыт уникальный газовый горизонт, ранее считавшийся невозможным.
«Очень трудно бурили скважину Р-2 на новом месторождении, не зная толком ничего о нем и не рассчитывая ни на какую помощь. Но бурильщики были опытные, и на них была вся надежда. К примеру, пробурить вечную мерзлоту оказалось не так-то просто, с ней столкнулись впервые и преодолели этот барьер. Потом уже научились проходить мерзлотные слои, а в первый раз пришлось немного поломать голову. А еще было великое нервное напряжение — я все время опасался газового фонтана, прислушивался к каждому звуку на буровой», — вспоминал руководитель буровой бригады Владимир Полупанов (цитирует газета «Газпром переработка»).
Как жили первооткрыватели Большого Уренгоя: кабинет в бывшем карцере
Осваивать новые месторождения приходилось в суровых условиях Крайнего Севера. Летняя тундра встречала геологов и буровиков болотами, грязью, холодными дождями и нескончаемыми тучами гнуса. В поселке Уренгой на тот момент практически не было инфраструктуры — лишь заброшенные бараки и лес. Несмотря на бытовые трудности, скважина Р-2 была пробурена с соблюдением всех технических нормативов, что стало началом развития крупнейшего газового комплекса страны.
Один из ветеранов Ямала Александр Рябов вспоминал (записано для «Ямал медиа»): «Я первые две недели в кабине КРАЗа в кране жил — начальником колонны работал. Вот так». Затем на месторождение привезли первый вагончик.
"Вот только жили в нем полтора десятка человек: восемь – в одной половине, семь – в другой. Жили и не тужили. Некогда было", — отмечает издание со слов первооткрывателей.
Александр Рябов рассказывал также: «ППУ-шка, знаете, что такое? Вот на колесах в этой будке и мылись. Емкость с водой. Нагреваешь ее, закрываешь двери и туда пар пускаешь. И тут у тебя и парилка, и все, моешься».
Рядом раньше находилась бывшая сталинская 503 стройка. Владимир Полупанов, возглавлявший бригаду буровиков, трудившихся на объекте Р-2, отмечал в своих воспоминаниях: «В поселке Уренгой ничего не было, кроме леса да бараков опустевшего лагеря заключенных. Кабинет я себе оборудовал в бывшем карцере. Вспоминаю те далекие времена и диву даюсь — как мы могли так работать? Но скважина была пробурена с соблюдением всех технических нормативов».
Имя месторождению дано по названию близлежащего поселка Уренгой. Впоследствии вблизи месторождения вырос город газовиков Новый Уренгой.
География и масштабы Уренгойского месторождения
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в северной части Западно-Сибирской низменности, между 65-м и 68-м градусами северной широты. Его площадь составляет около шести тысяч кв. км, протяженность — около 220 км с севера на юг, а ширина — от 30 до 60 км. Это одно из крупнейших месторождений мира, до сих пор входящее в тройку лидеров по запасам углеводородов.
Месторождения иногда для наглядности сравнивают с гигантским слоеным пирогом, потому как в их структуре выледяют несколько этажей нефтегазоносности. В настоящее время на Уренгойском НГКМ разрабатываются три основных пласта — сеноман, валанжин (неоком) и ачимовку. Эти слои залегают на глубинах от одного до четерых км.
Как рассказывается в одной из публикации «Газпром переработки», сначала газ добывали из сеноманской свиты — легкой углеводородной смеси, основным компонентом которой является метан. Позже началась разработка газоконденсатных залежей валанжинского яруса, находящихся на глубине от 1700 до 3200 м.
В ходе активных геологоразведочных работ специалисты уже тогда установили наличие ачимовских залежей, расположенных примерно на четырехкилометровой глубине. Однако уровень технологического развития в тот период не позволял эффективно осваивать эти ресурсы: затраты на добычу ачимовского газа практически сравнивались с возможной прибылью, делая такие проекты экономически необоснованными. К тому же, объемы сеноманских и валанжинских запасов полностью удовлетворяли потребности экономики на тот момент.
Первые газопроводы на Уренгойском НГКМ
Одним из ключевых условий успешной эксплуатации месторождения стало строительство газопроводов. В 1982 году проложили маршрут Уренгой — Петровск, а вскоре трансконтинентальная магистраль Уренгой — Помары — Ужгород обеспечила поставки газа в Западную Европу.
На Уренгойском месторождении впервые в СССР применили кустовое расположение скважин (до шести на одной площадке) и наклонное бурение.
Люди, определившие судьбу Уренгоя
Стратегию развития месторождения и города Новый Уренгой определил министр газовой промышленности СССР Сабит Оруджев. Именно Оруджев произнес знаменитую фразу: «Здесь будет построен новый город строителей и газовиков». Первым директором предприятия был Иван Никоненко, затем долгие годы компанией руководил Рим Сулейманов. В освоении месторождения участвовали десятки выдающихся инженеров, геологов и мастеров-производственников, чьи имена навсегда вписаны в историю отрасли.
Ачимовка и юрские отложения — будущее Большого Уренгоя
С 2009 года основное внимание уделяется разработке ачимовских отложений — одного из самых перспективных направлений. В будущем планируется освоение еще более глубоких залежей в юрских отложениях.
Ачимовские залежи охватывают большую часть Западной Сибири и имеют огромный ресурсный потенциал, оцениваемый в 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы составляют 10,4 млрд тонн нефти, 4,4 трлн кубометров газа и 1,4 млрд тонн газового конденсата. Однако уровень вовлечения этих запасов в разработку пока что не превышает и одного процента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!