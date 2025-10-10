Как в СССР истощили запасы легкодобываемого газа на Ямале: история с хорошим концом

На месторождениях Ямала почти истощены запасы легкодобываемого природного газа. Впервые с этой проблемой добытчики столкнулись еще в СССР, в начале 90-х годов. Кризис нефтегазовой промышленности привел к продовольственному кризису, а он, в свою очередь, подтолкнул процессы становления рыночной экономики в стране. Сейчас ученые и крупные корпорации нацелены на извлечение труднодобываемых запасов газа, в том числе из ачимовской толщи Западной Сибири. Ачимовка — это будущее Ямала, его промышленный потенциал. Подробнее — в обзорном материале URA.RU.
Кризис газодобычи в СССР: как топливо добывали в ущерб будущему
С кризисом добычи газа на Ямале столкнулись еще советские власти в 80-е годы ХХ века. «Существенным недостатком в развитии газовой промышленности является чрезмерная концентрация добычи газа на четырех уникальных месторождениях, что ускоряет их истощение и снижает устойчивость отрасли. Это тем более неоправданно, что в освоенных районах разведаны ряд крупнейших газовых залежей, начало разработки которых откладывается еще на 5 — 10 лет. Среди таких месторождений — Заполярное, Ямсовейское, Песцовое, Губкинское и другие с общими запасами около семи трлн. куб. м», — отмечалось в докладе председателя Тюменского облсовета Юрия Шафраника в июле 1991 года. Отчет готовился для президента России Бориса Ельцина.
Технологии разработки месторождений были нацелены в СССР на получение больших объемов при минимальных вложениях. Это дешево и эффективно первые десятки лет, особенно если супердоходы от продажи углеводородов вкладываются в модернизацию промышленности. Но этого не происходило.
«Нефть и газ поступали с Арктики безвозмездно, а взамен округа и Тюмень почти ничего не получали», – отмечал Шафраник.
Почему кризис нефтегаза привел к нехватке макарон в Тюмени и ЯНАО
Кризис в промышленности сказался и на уровне жизни населения РСФСР, в том числе ХМАО и ЯНАО. Насколько сложной была обстановка с продовольствием, говорит следующая рекомендация группы экспертов: Министерство торговли РСФСР распорядилось обеспечить Тюменскую область дополнительными поставками макарон и сахара, так как край не мог самостоятельно организовать поставки.
По данным Роскомстата, на фоне дефицита товаров начался рост цен на основные продукты питания. Особенно ощутили это те, кто отоваривался на рынках, где можно было купить продукцию местных колхозов. Будущие фермеры активно злоупотребляли спекуляциями.
В магазинах Тюменской области цены тоже были выше, чем в среднем по стране. Но экономический кризис, охвативший тогда всю страну, жители области, в том числе на Ямале ощутили не так остро, как жители других российских регионов. Как отмечается в справке по Тюменской области за 1990 год, на душу населения продано товаров на 2043 рубля. По РСФСР — в среднем на 1781 рубль.
«По этому показателю область занимает восьмое место в республике. Доходы на душу населения составили 4085 рублей (по РСФСР – 2601 рубль)», – отмечали авторы доклада.
Сеноманский газ: сколько запасов этого легкого газа осталось на Ямале
С тех пор прошло 40 лет, нефтегаз помог становлению в России рыночной экономики, государство и бизнес вложили огромные деньги в развитие отрасли. Однако вопросы истощения залежей сеноманского газа в ЯНАО — а именно о нем шла речь в докладах тюменских властей и министров СССР — так и остался актуальным. По пессимистичным прогнозам современных ученых, добыча из сеноманских залежей к 2030 году снизится до 184 млрд куб. м год.
«По оценкам Минэнерго, в 2023 году на крупнейших месторождениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО, обеспечивает около 70% всего объема) добыча составила 468 млрд куб. м. К 2040 году добыча газа в Западной Сибири может сократиться до 255 млрд куб. м. Добыча из сеноманских залежей к 2030 году снизится до 184 млрд куб м в год, к 2040 году — до 73 млрд куб. м», — сообщается в научной публикации Директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерия Крюкова.
Ряд месторождений в ЯНАО стал характеризоваться почти полной выработанностью запасов сеноманского газа. Это касается Вынгапуровского, Медвежьего, Комсомольского и Северо-Уренгойского месторождений.
Немного интересных фактов о сеноманском газе: чистый и дешевый метан
Залежи сеноманского газа уникальны — и не только по объему. Они самые легкоизвлекаемые, располагаются на глубине всего 1000 — 1700 м и представляют собой главным образом скопления метана, а значит, не требуют затрат на переработку.
До сих пор около 80% добываемого природного газа в России отбирается из сеноманских газовых залежей месторождений Западной Сибири. Сейчас разработка сеноманских залежей крупнейших месторождений перешла в завершающую стадию, а выработка начальных балансовых запасов превысила 80%-ный порог.
Ачимовка: почему так трудно добывать газ на большой глубине
По мнению ученых, после истощения залежей сеноманского газа к 2040 года лидирующее положение перейдет к залежам ачимовской толщи, которые считаются трудноизвлекаемыми.
Название «ачимовская толща» предложил в 1959 году выдающийся ученый-нефтяник, один из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтеносной провинции Фабиан Гурари. «Он первым начал изучение этих образований в Обско-Иртышском междуречье. Свое имя отложения получили по названию села Ачимово в Омской области», — сообщают в «Газпроме».
По данным источника, Ачимовские залежи охватывают большую часть Западной Сибири и имеют огромный ресурсный потенциал, оцениваемый в 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы составляют 10,4 млрд тонн нефти, 4,4 трлн куб м газа и 1,4 млрд тонн газового конденсата. Однако уровень вовлечения этих запасов в разработку пока что не превышает и одного процента. А все потому, что добывать этот газ сложно и затратно. Нужны другие технологии.
Ачимовка сложена из пород, которые представляют собой чередование плотных мелкозернистых песчаников и глин. Нефть и газ в них распределены неоднородно, пласты разрозненные, а геология гораздо более сложная, отмечают в «Газпроме».
«Ачимовские залежи отличаются высокими показателями пластового давления и температуры, достигающей 110 градусов Цельсия. Средняя глубина залежей составляет от 3,5 до 3,7 километра, что представляет значительные технические вызовы для разработки», — рассказали агентству в ООО «Газпром добыча Уренгой».
Одна из основных проблем при разработке Ачимовских залежей — углекислая коррозия. Для борьбы с этим явлением газовики внедрили использование высоколегированной стали хром13. Пока этот метод показал хорошие результаты, к тому же, он способствует увеличению срока службы оборудования.
Все скважины на Ачимовских залежах бурятся не вертикально, как на сеномане, а горизонтально. Это позволяет точнее достигать целевых пластов и увеличивать их охват, но требует новых и сложных технологических решений.
На каких месторождениях в ЯНАО будут добывать «трудный» газ и при чем тут СШХ
Углеводороды из ачимовских отложений добывают на нескольких месторождениях Ямала. Среди них — Уренгойское и Ямбургское. На Меретояхинском месторождении промышленная добыча еще не началась — пока только провели масштабные геологоразведочные работы.
«По разным оценкам до двух триллионов кубометров газа трудноизвлекаемых запасов у нас сегодня никак не вовлечены. Это то, что ни технологически, ни организационно мы пока взять не можем. Но взять обязаны, потому что это огромные богатства у нас под ногами», — сказал Дмитрий Артюхов в ходе пленарной сессии «Пространство будущего» на ВДНХ в Москве. Сессия проходила в июне 2024 года.
Добыча природного газа на Ямале постепенно смещается на север. «Это повлечет рост транспортного плеча для доставки грузов на северные месторождения Ямальского и Тазовского районов, следовательно, будет востребовано все, что связано с логистикой», — отмечает глава Ямала. А логистика — это уже Трансарктический транспортный коридор, о котором на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке говорил Владимир Путин в сентябре 2025 года. Таким образом, перспективы добычи трудноизвлекаемых запасов газа на Ямале тесно связаны с модернизацией и развитием потоков Северного широтного хода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!