Эксперт раскрыла, как продлить себе праздники в ноябре

Санина: россияне могут продлить праздники в ноябре, взяв отпуск с 5 по 7 число
Россияне могут продлить отпуск благодаря праздникам
Россияне могут продлить отпуск благодаря праздникам Фото:

Жители России смогут увеличить продолжительность отдыха на День народного единства, если возьмут отпуск в начале ноября. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, при грамотном планировании выходных россияне могут получить до восьми дней непрерывного отдыха — с 1 по 7 ноября 2025 года.

Санина объяснила, почему такие возможности появляются именно в этом году. «Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — отметила представитель сервиса «Работа.ру» в разговоре с РИА Новости. Она подчеркнула, что подобный график отпуска может подойти не всем, поскольку ноябрь считается невыгодным с финансовой точки зрения месяцем для отдыха.

По информации портала, такие рекомендации актуальны для сотрудников, которым важнее длительный отдых, чем дополнительные выплаты за неиспользованный отпуск. При этом эксперты напоминают: официальными выходными в честь Дня народного единства в 2025 году станут 2, 3 и 4 ноября, а дополнительный отпуск необходимо согласовать с работодателем заранее.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона „О днях воинской славы (победных днях) России“» от 29 декабря 2004 года. Праздник официально включен в перечень государственных выходных дней.

{{author.id ? author.name : author.author}}
