Карасин: переговоры РФ и США по авиасообщению могут продлиться до конца октября

Переговоры между Россией и США по вопросу возобновления прямого авиасообщения и восстановлению работы дипломатических представительств могут затянуться до конца октября 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Восстановление прямого авиасообщения — один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: и посольств, и генеральных консульств на территории США. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — заявил Карасин, пишут «Известия». 

Карасин также подчеркнул, что Москва ждет от зарубежных партнеров конструктивного подхода для исправления текущей ситуации. Он отметил, что задача здравомыслящей дипломатии — найти выход из сложившегося положения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в начале сентября Россия направила США конкретные предложения по восстановлению прямого авиасообщения, однако Вашингтон пока не отреагировал. В ведомстве подчеркивали, что возобновление перелетов важно для деловых и гуманитарных связей между странами, а сейчас путь занимает около суток из-за пересадок.

