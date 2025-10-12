Спасатели обследовали пещеру, где могла укрыться семья Усольцевых, пропавшая в тайге

Спасатели обследовали 15-метровую пещеру во время поисков семьи Усольцевых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели обследовали пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка
Спасатели обследовали пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

В Партизанском районе Приморского края продолжаются масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки, включая 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка. Об этом сообщает пресс-служба краевого учреждения «Спасатель».

«11 октября краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Работники краевого учреждения «Спасатель» также оказывали поддержку сотрудникам полиции в поиске телефонного сигнала пропавших и обеспечивали работу беспилотника отряда «ЛизаАлерт». Использование современных технологий, таких как дроны, позволяет значительно увеличить эффективность поисков на обширной и сложной территории. Операция продолжается, задействованы значительные силы и средства.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья. Поисковые мероприятия ведутся с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и дронов, но до настоящего времени обнаружить пропавших не удалось. Следствие рассматривает версию несчастного случая, криминальные версии не подтвердились.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Партизанском районе Приморского края продолжаются масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки, включая 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка. Об этом сообщает пресс-служба краевого учреждения «Спасатель». «11 октября краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале. Работники краевого учреждения «Спасатель» также оказывали поддержку сотрудникам полиции в поиске телефонного сигнала пропавших и обеспечивали работу беспилотника отряда «ЛизаАлерт». Использование современных технологий, таких как дроны, позволяет значительно увеличить эффективность поисков на обширной и сложной территории. Операция продолжается, задействованы значительные силы и средства. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья. Поисковые мероприятия ведутся с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и дронов, но до настоящего времени обнаружить пропавших не удалось. Следствие рассматривает версию несчастного случая, криминальные версии не подтвердились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...