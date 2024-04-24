Экс-начальника курганского отдела полиции Кашина отправили в колонию за взятки

Бывшего начальника отдела полиции арестовали в зале курганского суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Далматовский районный суд (Курганская область) вынес обвинительный приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника местной полиции Андрея Кашина. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Кашину вынесено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве об итогах заседания. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе. Бывшего начальника полиции взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Это было третье разбирательство по делу Кашина. Два предыдущих приговора далматовского райсуда были отменены апелляционным и кассационным судом.

Бывшего полковника полиции обвиняли в получении взяток за помощь в трудоустройстве на работу в органы внутренних дел. Также следствие обвиняло Кашина в получении денег за то, что он «закрывал глаза» на нелегальную торговлю алкоголем одним из местных предпринимателей.

Ранее URA.RU сообщало, что Кашина выпустили из СИЗО. Это случилось после того, как кассационный суд отменил решение по его делу и направил его на пересмотр. Следом за приговором было отменено решение о помещении Кашина под стражу.