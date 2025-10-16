Трассы, мосты и двухуровневая развязка: какие дороги построят в Пермском крае в ближайшие годы

В Пермском крае продолжается развитие дорожной инфраструктуры. В 2025 году в регионе построено и реконструировано более 16 километров трасс, отремонтировано свыше 450 километров дорог. В этом году откроется движение транспорта по 12 новым объектам, а в ближайшие три года — еще по 17. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства.
Завершенные проекты
В числе ключевых объектов, где работы уже завершены — улица Крисанова. Техническое открытие движения по новому участку от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина протяженностью 2,3 километра состоялось в августе. Сейчас завершаются работы на улице Пушкина. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.
С 1 августа открылся дополнительный выезд с промузла «Осенцы». Новый участок дороги позволил перераспределить грузовой транспорт и снизить нагрузку на прилегающие Промышленную и Леонова.
Также введен в эксплуатацию четырехполосный тоннель под Транссибом по улице Вишерской. Он стал самым протяженным в России, построенным по технологии микротоннелирования без остановки железнодорожного движения. Старый тоннель теперь используется исключительно для трамвайного движения.
Близкие к завершению работы
В ближайшее время завершатся работы на улице 2-й Шоссейной в районе площади Гайдара. Новый участок соединит площадь с улицей Строителей через тоннель на улице Углеуральской. Работы будут полностью завершены в октябре.
Реконструкция самой площади Гайдара также близится к завершению. Этот участок стал одним из самых сложных из-за большого объема инженерных коммуникаций и необходимости сохранить транспортную доступность на всем протяжении ремонта.
В Губахинском округе завершается строительство двух новых дорог. Первая ведет к верхнему кластеру горнолыжного курорта на горе Крестовой, вторая — в обход улицы Краснооктябрьской к СНТ «Каменный цветок». Ожидается, что они повысят туристическую привлекательность территории.
Крупные проекты до 2026 года
В следующем году завершится очередной этап строительства трассы ТР-53, которая создаст дополнительную связь с проспектом Октябрят. Сейчас готовность объекта составляет 33%. В 2025 году стартовали два новых этапа улицы Строителей — от улицы Малкова до шоссе Космонавтов и от шоссе до улицы Карпинского. В план работ входят реконструкция путепровода с расширением до шести полос и увеличением высоты сооружения.
Еще один объект — путепровод на улице Карпинского. Здесь уже построено пролетное строение через Транссиб, началось возведение подходов и формируется проезжая часть. Технический запуск движения планируется уже в этом году. Продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырской. Его техническая готовность составляет 30%, завершение работ намечено на 2026 год.
К этому же году планируется завершить последнюю стадию реконструкции трассы Кунгур — Соликамск. Ведется строительство нового путепровода, после чего дорога станет четырехполосной. Ведется поэтапное строительство дополнительного выезда с территории ОЭЗ «Осенцы». Дорога соединит зону с трассой Р-243, обеспечив выезд для грузовиков в обход города. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Долгосрочные перспективы
До 2027 года будет завершена реконструкция моста через Чусовую и подъездов к нему. Работы ведутся по концессионному соглашению. Еще один крупный проект — вторая очередь моста через Егошиху по улице Революции. Подрядчик уже начал строительство, завершение работ намечено на 2027 год.
В числе перспективных проектов — строительство двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Промышленной. Запланирована также реконструкция улицы Мира и организация заезда с Восточного обхода в микрорайон Фролы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.