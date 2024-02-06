Прокуратура добилась, чтобы жителям пермского города вернули переплату за ЖКУ

Прокуратура Кизеловского округа выявила, что жителям Кизела неправильно начисляли плату за отопление и горячее водоснабжение. После вмешательства надзорного органа людям вернули 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«По итогам надзорных мероприятий в отношении директора МУП „Коммунальные тепловые сети“ принимались меры прокурорского реагирования. В результате платежи скорректированы, нарушения устранены. Собственникам жилых помещений произведен перерасчет на сумму 4,3 млн рублей», — говорится в сообщении.
С жалобами в прокуратуру обратились местные жители еще в прошлом году. МУП неправильно применял тариф, а также завышал предельный индекс начисления платы за «коммуналку». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми готовятся повысить плату за отопление.
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