Обманутые инвесторы и угроза сноса: чем привлекает подростков Екатеринбурга жуткий недострой-небоскреб

Рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга возвышается 36-этажный бизнес-центр «Призма» (улица Героев России, 2). Он «радует глаз» своим недостроенным видом и манит подростков забраться повыше, чтобы оставить свой след в истории. Верхние этажи по решению суда должны были снести в сентябре, но опасная высотка продолжает стоять. История самого грандиозного недостроя города — в материале URA.RU.
История строительства
Строительство здания началось в 2004 году. В 2006 году было готово уже 22 этажа высотной части. Однако разрешения на строительство так и не было получено. Начались суды, один из них постановил приостановить стройку, но работы продолжились.
В 2009 году мэрия выдала разрешение на строительство. При этом про высотную часть в документах не было сказано, зато говорилось о том, что перед стартом строительства проектную документацию никто не согласовывал, что 20-этажный каркас был построен незаконно, упоминались и дефекты в стройке.
Опасная высотка
В 2018 году Ростехнадзор организовал проверку и установил, что это самовольная постройка. В 2019 году администрация Екатеринбурга обратилась в суд с требованием снести высотную часть бизнес-центра. Чиновники посчитали здание опасным. В итоге 2022 году суд вынес решение снести часть постройки с 8 по 36 этаж.
На данный момент у БЦ используются лишь нижние этажи, где располагается ТЦ «Свердловск». При этом нижнюю часть здания тоже предписано перестроить или даже снести, если дефекты не удастся устранить. Заняться сносом должен девелопер проекта торгово-выставочный центр «Европейский». На это компании дали срок до сентября 2025 года.
Снос обойдется в млрд рублей
За годы строительства организация привлекала 2,4 млрд рублей средств инвесторов. Но в итоге ТВЦ «Европейский» банкрот. По оценкам экспертов, разбор высотки может занять более полутора лет и будет стоить 1 млрд рублей. Есть вероятность, что в итоге ответственность ляжет на город, у которого тоже вряд ли есть лишние миллионы.
Что находится в ТЦ «Свердловск»
На сайте ТЦ указано, что он работает с 2013 года. На семи этажах располагаются магазины продуктов, бытовой техники, одежды и обуви, детских товаров, мебели и спорттоваров. Также в торговом центре есть кафе, контактный зоопарк, фитнесс-центр, лазертаг, а также офис МФЦ.
Чем недострой привлекает подростков
Высота недостроенного БЦ «Призма» — 151 метр (вместе со шпилем), поэтому он манит сталкеров и подростков. В начале сентября на высотку без всякой страховки залез молодой человек. Обеспокоенные горожане сняли смельчака на видео. Парень признался, что на 21 этаже на ржавых балках ему было не очень комфортно. Внизу собралась полиция и охрана недостроя, а также толпа зевак. В итоге молодой человек свою цель выполнил — сделал неповторимые кадры города и увековечил на стене небоскреба инициалы своего псевдонима.
Позже подвиг повторил 13-летний школьник, взобравшись на самый шпиль. Как признался парень, он состоит в движении сталкеров urbex. Участники исследуют заброшенные здания, в которые не просто попасть. В апреле на «Призму» также залезали подростки, которые побывали внутри здания и тоже засняли все на видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!