Недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО. Вход в парламентское крыло превратился в стройплощадку, передает журналист URA.RU.
«Ремонт Дома правительства, который планировалось закончить еще к июлю, так и не завершен. Стройматериалы размещены у всех трех входных групп в здание на Мира, 5. Попасть с парковки со стороны улицы Гагарина можно либо балансируя на бордюре, либо шагая по грязи через не закрытый плиткой участок с песком», — отмечают журналисты.
Сдать объект скандальный подрядчик должен был еще в июне, но даже к сентябрьским заседаниям фронт работ еще велик. Губернаторское крыльцо тоже огорожено — половина ступеней демонтированы. Вся грязь после дождя заносится в Белый дом. После завершения работ у входа в парламентское крыло появится пандус, он уже частично пристроен.
Ранее URA.RU сообщало о проблемах с капремонтом югорского Белого дома. Тюменский подрядчик не смог завершить работы в срок.
