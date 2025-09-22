Недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт должен был завершен в конце июня
Ремонт должен был завершен в конце июня Фото:

Недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО. Вход в парламентское крыло превратился в стройплощадку, передает журналист URA.RU.

«Ремонт Дома правительства, который планировалось закончить еще к июлю, так и не завершен. Стройматериалы размещены у всех трех входных групп в здание на Мира, 5. Попасть с парковки со стороны улицы Гагарина можно либо балансируя на бордюре, либо шагая по грязи через не закрытый плиткой участок с песком», — отмечают журналисты.

Сдать объект скандальный подрядчик должен был еще в июне, но даже к сентябрьским заседаниям фронт работ еще велик. Губернаторское крыльцо тоже огорожено — половина ступеней демонтированы. Вся грязь после дождя заносится в Белый дом. После завершения работ у входа в парламентское крыло появится пандус, он уже частично пристроен.

Ранее URA.RU сообщало о проблемах с капремонтом югорского Белого дома. Тюменский подрядчик не смог завершить работы в срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО. Вход в парламентское крыло превратился в стройплощадку, передает журналист URA.RU. «Ремонт Дома правительства, который планировалось закончить еще к июлю, так и не завершен. Стройматериалы размещены у всех трех входных групп в здание на Мира, 5. Попасть с парковки со стороны улицы Гагарина можно либо балансируя на бордюре, либо шагая по грязи через не закрытый плиткой участок с песком», — отмечают журналисты. Сдать объект скандальный подрядчик должен был еще в июне, но даже к сентябрьским заседаниям фронт работ еще велик. Губернаторское крыльцо тоже огорожено — половина ступеней демонтированы. Вся грязь после дождя заносится в Белый дом. После завершения работ у входа в парламентское крыло появится пандус, он уже частично пристроен. Ранее URA.RU сообщало о проблемах с капремонтом югорского Белого дома. Тюменский подрядчик не смог завершить работы в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...