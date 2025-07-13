13 июля 2025

Правительство РФ списало задолженность Челябинской области по бюджетным кредитам

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Михаил Мишустин уверен, что списание задолженности положительно скажется на экономике
Михаил Мишустин уверен, что списание задолженности положительно скажется на экономике Фото:

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов, в том числе для Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Правительством было принято решение о списании задолженности по бюджетным кредитам с 25 российских субъектов. Задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области», — сообщается в telegram-канале правительства.

Новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов были приняты в феврале по поручению президента Владимира Путина. По ним можно списать две трети задолженности, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. В этот раз была списана задолженность почти на 43 млрд рублей.

По мнению главы правительства Михаила Мишустина, средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для граждан. Это положительно скажется на динамике экономики и на социальной сфере.

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Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов, в том числе для Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. «Правительством было принято решение о списании задолженности по бюджетным кредитам с 25 российских субъектов. Задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области», — сообщается в telegram-канале правительства. Новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов были приняты в феврале по поручению президента Владимира Путина. По ним можно списать две трети задолженности, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. В этот раз была списана задолженность почти на 43 млрд рублей. По мнению главы правительства Михаила Мишустина, средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для граждан. Это положительно скажется на динамике экономики и на социальной сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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