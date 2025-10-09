Путин заявил о переходе на нацвалюты в торговле с Центральной Азией

Россия и страны Центральной Азии переходят на использование национальных валют во взаимной торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах», — сказал Путин в ходе государственного визита в Душанбе (Таджикистан). Заявление прозвучало на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия».
Путин отметил, что для обеспечения расчетов по контрактам активно используется российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог международной системы SWIFT, а также аналогичные системы, созданные в странах Центральной Азии. Важной частью интеграции финансовых систем стало открытие прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями России и государств Центральной Азии.
Президент также заявил о намерении Москвы и далее развивать сотрудничество с государствами Центральной Азии. По его словам, Россия придает большое значение дальнейшему углублению стратегического партнерства и союзнических отношений.
