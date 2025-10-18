В материалах рассказывается о нацистских преступлениях в городе Константиновка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

ФСБ России рассекретила архивные документы о массовых захоронениях жертв нацистских преступлений на территории бывшего химического завода в городе Константиновка ДНР. Там покоятся останки около 7800 человек — советских военнопленных и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Информацию об этом опубликовали в УФСБ по ДНР.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, т.е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — приводят материалы ФСБ РИА Новости.

Ранее массовые захоронения жертв военных преступлений были обнаружены и в других регионах, в частности, летом 2024 года в Северодонецке начались работы по эксгумации тел из подобного захоронения, где, по данным властей ЛНР, могут находиться останки более 500 мирных жителей. Специалисты продолжают идентификацию погибших и выясняют обстоятельства их гибели.

