В Москве запретили объявления о работе только для славян

Московские суды по инициативе прокуроров запретили объявления о найме на работу, содержащие дискриминационные формулировки, такие как «только для славян». Об этом говорится в судебных материалах.
«В одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во „ВКонтакте“ с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу „только славяне“», — передает РИА Новости заявление из материалов. Под ограничения также попало объявление на сайте кастингов с формулировкой «для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности». Суд подчеркнул, что дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена законом.
Решения по этим делам были вынесены в феврале-марте 2025 года. Во всех случаях информация признана запрещенной к распространению.
В январе 2024 года суд в Москве постановил, что размещение объявлений о найме сотрудников с формулировкой «только славяне» следует квалифицировать как пропаганду экстремизма. По мнению суда, подобные публикации способствуют разжиганию межнациональной вражды. Социальные сети, распространяющие такую информацию, теперь обязаны удалять подобные объявления, поскольку они отнесены к запрещенным материалам.
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