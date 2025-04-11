В Перми запускают продажу разовых билетов для проезда в общественном транспорте

С 15 апреля водители автобусов и трамваев в Перми не берут наличные за проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Для оплаты проезда разовый билет нужно приложить к валидатору
Для оплаты проезда разовый билет нужно приложить к валидатору Фото:

С 12 апреля в Перми стартует продажа разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Приобрести их можно только в специальных пунктах, сообщили в департаменте транспорта краевой столицы.

«В субботу, 12 апреля, стартует продажа разовых билетов на автобусы и трамваи в Перми. Приобрести их можно в отделениях „Почты России“, „Почтобанка“, центральных кассах, на автовокзале, автостанции „Южная“, а также на железнодорожных вокзалах Пермь-1, Пермь-2 и остановочном пункте Молодежная», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Стоимость разового билета составит 57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — стоимость изготовления карты с чипом. Такой билет предназначен для пассажиров, которые редко пользуются общественным транспортом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до момента использования

Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля водители перестанут принимать наличные деньги за проезд. Оплатить поездку можно будет только с помощью транспортных карт, банковских карт или заранее приобретенных разовых билетов. Полный список пунктов продаж доступен на официальном ресурсе дептранса.

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С 12 апреля в Перми стартует продажа разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Приобрести их можно только в специальных пунктах, сообщили в департаменте транспорта краевой столицы. «В субботу, 12 апреля, стартует продажа разовых билетов на автобусы и трамваи в Перми. Приобрести их можно в отделениях „Почты России“, „Почтобанка“, центральных кассах, на автовокзале, автостанции „Южная“, а также на железнодорожных вокзалах Пермь-1, Пермь-2 и остановочном пункте Молодежная», — рассказали в telegram-канале ведомства. Стоимость разового билета составит 57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — стоимость изготовления карты с чипом. Такой билет предназначен для пассажиров, которые редко пользуются общественным транспортом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до момента использования Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля водители перестанут принимать наличные деньги за проезд. Оплатить поездку можно будет только с помощью транспортных карт, банковских карт или заранее приобретенных разовых билетов. Полный список пунктов продаж доступен на официальном ресурсе дептранса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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