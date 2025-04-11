В Перми запускают продажу разовых билетов для проезда в общественном транспорте

С 12 апреля в Перми стартует продажа разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Приобрести их можно только в специальных пунктах, сообщили в департаменте транспорта краевой столицы.
«В субботу, 12 апреля, стартует продажа разовых билетов на автобусы и трамваи в Перми. Приобрести их можно в отделениях „Почты России“, „Почтобанка“, центральных кассах, на автовокзале, автостанции „Южная“, а также на железнодорожных вокзалах Пермь-1, Пермь-2 и остановочном пункте Молодежная», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Стоимость разового билета составит 57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — стоимость изготовления карты с чипом. Такой билет предназначен для пассажиров, которые редко пользуются общественным транспортом. Карта с предоплаченной поездкой будет действовать бессрочно до момента использования
Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля водители перестанут принимать наличные деньги за проезд. Оплатить поездку можно будет только с помощью транспортных карт, банковских карт или заранее приобретенных разовых билетов. Полный список пунктов продаж доступен на официальном ресурсе дептранса.
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