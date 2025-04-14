Мужчина, спасший ребенка от рецидивиста с ножом в Челябинске, получит награду

Мужчина, который спас жизнь 11-летнему мальчику в Металлургическом районе Челябинска, будет представлен к ведомственной награде. Такое поручение дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Вечером 14 апреля рецидивист с ножом напал на ребенка, гуляющего во дворе.
«Председатель СКР дал указание представить к ведомственной награде мужчину, спасшего ребенка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бастрыкин также затребовал доклад о ходе расследования покушения на убийство мальчика в Металлургическом районе Челябинска.
Инцидент произошел вечером 14 апреля в одном из дворов по улице Дегтярева. Нападавший был пьян. Он ударил 11-летнего мальчика ножом из хулиганских побуждений. Убить ребенка ему не удалось благодаря очевидцам, которые бросились на помощь пострадавшему.
Подозреваемого в нападении задержали через 20 минут на улице Доменной, сообщила ранее пресс-служба регионального ГУ МВД России. Им оказался дважды судимый 37-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части третье статьи 30, пунктам «в», «и» части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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