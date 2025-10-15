Лавров разочаровался в новых взглядах Ангелы Меркель

Лавров разочаровался в новых взглядах Меркель на политику страны
Лавров разочаровался в новых взглядах Меркель на политику страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил разочарование в новых взглядах бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на политику страны. Об этом он заявил, комментируя реакцию Меркель на недавние заявления председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

«Еще меня поразило то, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в самых хвалебных тонах отозвалась об этой „тираде“ Фридриха Мерца... о „новой сильной Германии“», — приводит слова Лаврова «Коммерсант». Он подчеркнул, что ранее Меркель демонстрировала приверженность диалогу с Россией и Минским соглашениям.

Лавров также провел параллели с другими западными политиками, отметив, что, по его мнению, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах проявил большую честность, чем Меркель. Глава МИД напомнил, что Меркель ранее утверждала, что в 2021 году якобы хотела действовать иначе в отношении России, но ей помешали Польша и Литва.

