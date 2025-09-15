Челябинцы массово ремонтируют квартиры и загородные дома

В Челябинске летом 2025 года спрос на услуги по ремонту квартир и загородных домов вырос на 12%. Причем, трендом сезона стало возвращение к комплексным проектам. Спрос на услуги бригад, выполняющих капитальный ремонт, вырос на 19%. Интерес к авторскому надзору увеличился на 10%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».
«Рост затронул и инженерные работы. Сантехнические услуги стали востребованнее на 25%, особенно монтаж водоснабжения под ключ, который показал почти прирост в четыре раза», — сообщили в пресс-службе.
Также летом 2025 года по сравнению с 2024 годом челябинцы стали чаще клеить обои (+62%), наносить жидкие обои (+25%), красить стены (+33%) и потолки (22%), укладывать плитку (+23%). При этом укладка разных видов плитки и керамогранита прибавила порядка 50%.
Также в городе остекление балконов стало востребованнее на 18%, утепление — на 36%, герметизация — 64%. Что касается отопительных систем, то спрос на услуги «отопление под ключ» вырос на 252%, а на установку радиаторов — на 78%.
