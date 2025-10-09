«Дожимают апельсин»: телеведущий высказался о внезапном разводе Джигана и Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко) и Оксана Самойлова вряд ли разведутся, за громкой новостью о разладе звездной пары стоит нечто другое. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и звездный хроникер Георгий Иващенко.
«Эта ситуация с разводом мне видится пиаром. Джиган как раз на днях выпустил новый трек. Сейчас дожимают этот апельсин, как могут», — говорит собеседник агентства.
Заявление на развод подала Самойлова 6 октября. Джиган и Оксана в браке прожили 15 лет, у них четверо детей. При этом семейная жизнь пары далеко не всегда была гладкой. Был период, когда рэпер увлекался запрещенными препаратами. Тогда его супруга задумывалась о разводе, но в конечном итоге приняла решение дать супругу еще один шанс.
В сегодняшнюю ситуацию не верит не только телеведущий, но и поклонники пары. В пабликах в Сети вспоминают, что Джиган и Оксана собирались запускать свое шоу в стиле реалити семьи Кардашьян. Неравнодушные подозревают, что за заявлением стоит «прогрев» перед запуском.
Кроме того, в Telegram-канале многодетной мамы на фоне объявления о разводе «случайно» появилась информация о запуске розыгрышей новых смартфонов. Подобные методы привлечения аудитории в шоу-бизнесе не новы.
При этом представитель Джигана на запрос URA.RU прокомментировать ситуацию, услышав вопрос, отказался от комментариев.
