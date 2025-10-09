«Дожимают апельсин»: телеведущий высказался о внезапном разводе Джигана и Самойловой

Телеведущий Иващенко: Самойлова и Джиган пиарятся, а не разводятся
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джиган и Оксана вместе 15 лет
Джиган и Оксана вместе 15 лет Фото:

Рэпер Джиган (Денис Устименко) и Оксана Самойлова вряд ли разведутся, за громкой новостью о разладе звездной пары стоит нечто другое. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и звездный хроникер Георгий Иващенко.

«Эта ситуация с разводом мне видится пиаром. Джиган как раз на днях выпустил новый трек. Сейчас дожимают этот апельсин, как могут», — говорит собеседник агентства.

Заявление на развод подала Самойлова 6 октября. Джиган и Оксана в браке прожили 15 лет, у них четверо детей. При этом семейная жизнь пары далеко не всегда была гладкой. Был период, когда рэпер увлекался запрещенными препаратами. Тогда его супруга задумывалась о разводе, но в конечном итоге приняла решение дать супругу еще один шанс.

В сегодняшнюю ситуацию не верит не только телеведущий, но и поклонники пары. В пабликах в Сети вспоминают, что Джиган и Оксана собирались запускать свое шоу в стиле реалити семьи Кардашьян. Неравнодушные подозревают, что за заявлением стоит «прогрев» перед запуском.

Кроме того, в Telegram-канале многодетной мамы на фоне объявления о разводе «случайно» появилась информация о запуске розыгрышей новых смартфонов. Подобные методы привлечения аудитории в шоу-бизнесе не новы.

При этом представитель Джигана на запрос URA.RU прокомментировать ситуацию, услышав вопрос, отказался от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэпер Джиган (Денис Устименко) и Оксана Самойлова вряд ли разведутся, за громкой новостью о разладе звездной пары стоит нечто другое. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и звездный хроникер Георгий Иващенко. Заявление на развод подала Самойлова 6 октября. Джиган и Оксана в браке прожили 15 лет, у них четверо детей. При этом семейная жизнь пары далеко не всегда была гладкой. Был период, когда рэпер увлекался запрещенными препаратами. Тогда его супруга задумывалась о разводе, но в конечном итоге приняла решение дать супругу еще один шанс. В сегодняшнюю ситуацию не верит не только телеведущий, но и поклонники пары. В пабликах в Сети вспоминают, что Джиган и Оксана собирались запускать свое шоу в стиле реалити семьи Кардашьян. Неравнодушные подозревают, что за заявлением стоит «прогрев» перед запуском. Кроме того, в Telegram-канале многодетной мамы на фоне объявления о разводе «случайно» появилась информация о запуске розыгрышей новых смартфонов. Подобные методы привлечения аудитории в шоу-бизнесе не новы. При этом представитель Джигана на запрос URA.RU прокомментировать ситуацию, услышав вопрос, отказался от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...