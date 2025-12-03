Путин принял участие в «Елке желаний»
Путин принял участие в новогодней благотворительной акции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Она проходит на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в национальном центре «Россия» в Москве.
«Вместе с волонтерами Президент принял участие во всероссийской новогодней акции „Ёлка желаний“», — сообщили представители Кремля в своем telegram-канале. Форум посвящен поддержке благотворительных инициатив и добровольчества.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время, по официальным данным организаторов, исполнено более 320 тысяч желаний детей и взрослых из социально незащищенных категорий. Цель проекта — подарить адресную помощь и ощущение новогоднего праздника тем, кто сталкивается с серьезными жизненными трудностями, в том числе тяжелыми заболеваниями, инвалидностью и сложной семейной ситуацией.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства присоединяется к акции каждый год. Российский лидер также выступит на форуме «Мы вместе» и пообщается с волонтерами.
Форум «Мы вместе» стартовал в Москве 2 декабря. Он будет идти четыре дня в национальном центре «Россия». Ключевым событием форума по традиции станет торжественная церемония награждения победителей юбилейной V Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году финалистами стали представители более чем 30 российских регионов и 23 зарубежных стран, в том числе Марокко, Кении, Нигерии, Бангладеш и Казахстана.
