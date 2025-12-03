Путин удивился необычному желанию пятилетнего ребенка
Прочитав пожелание, Путин заметно удивился
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Глава государства заметно удивился, что один из детей написал о мечте поработать инспектором ДПС. Кадры с мероприятия были опубликованы в официальном telegram-канале Кремля.
Акцию развернули в Национальном центре «Россия», где волонтеры установили праздничное дерево с сотнями шариков, на которых написаны новогодние мечты детей. По традиции Владимир Путин выбрал три шара с пожеланиями. Первый шарик, который достался президенту, оказался от пятилетнего Тимура. Ребенок написал, что мечтает на один день поработать инспектором ДПС. Прочитав пожелание, Путин заметно удивился. «Господи» — произнес он и рассмеялся. Президент подчеркнул, что такое желание вполне можно выполнить и выразил надежду, что будущий «маленький инспектор ДПС» будет вежливо и корректно вести себя со всеми участниками дорожного движения.
Второй шарик-открытка принадлежал девятилетней Варваре. Девочка написала, что мечтает встретиться с действующим космонавтом из российского летного отряда. Путин подчеркнул, что такая встреча вполне реальна. Третье пожелание оказалось связано с путешествием внутри страны. Семилетний Игорь мечтает побывать в Музее Мирового океана в Калининграде. Путин положительно оценил выбор мальчика.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе» в национальном центре «Россия» в Москве. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и охватывает всю территорию РФ. По данным организаторов, за время реализации проекта было исполнено свыше 320 тысяч пожеланий детей и взрослых из социально незащищенных категорий. Инициатива направлена на оказание адресной помощи и создание новогоднего настроения для людей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, включая серьезные заболевания, инвалидность и трудные семейные ситуации.
