В Перми показали новую ледовую арену на Иве глазами хоккеиста

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Пермякам показали маршрут от раздевалки до выхода на лед
Пермякам показали маршрут от раздевалки до выхода на лед Фото:

В Перми продолжают возводить ледовую арену в микрорайоне Ива. Новое видео со стройплощадки опубликовал советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале.

«Взгляд с другой стороны. Как хоккеист выходит на лед? На примере ледовой арены „Красная машина“ изучаем маршрут от раздевалки до непосредственного выхода на лед», — пишет Черепанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что ледовую арену сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Генподрядчик ООО «Строй-Комплекс» отставал от графика и осенью 2024 года договор подписали с КРПК. Сроки не раз сдвигались — достроить арену планировалось в конце 2024 года и к 1 июля 2025 года, но работы еще ведутся.

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В Перми продолжают возводить ледовую арену в микрорайоне Ива. Новое видео со стройплощадки опубликовал советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале. «Взгляд с другой стороны. Как хоккеист выходит на лед? На примере ледовой арены „Красная машина“ изучаем маршрут от раздевалки до непосредственного выхода на лед», — пишет Черепанов. Ранее URA.RU рассказывало, что ледовую арену сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Генподрядчик ООО «Строй-Комплекс» отставал от графика и осенью 2024 года договор подписали с КРПК. Сроки не раз сдвигались — достроить арену планировалось в конце 2024 года и к 1 июля 2025 года, но работы еще ведутся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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