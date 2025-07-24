В Перми показали новую ледовую арену на Иве глазами хоккеиста

В Перми продолжают возводить ледовую арену в микрорайоне Ива. Новое видео со стройплощадки опубликовал советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале.
«Взгляд с другой стороны. Как хоккеист выходит на лед? На примере ледовой арены „Красная машина“ изучаем маршрут от раздевалки до непосредственного выхода на лед», — пишет Черепанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что ледовую арену сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Генподрядчик ООО «Строй-Комплекс» отставал от графика и осенью 2024 года договор подписали с КРПК. Сроки не раз сдвигались — достроить арену планировалось в конце 2024 года и к 1 июля 2025 года, но работы еще ведутся.
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