Депутат думы ХМАО сделал заявление после приговора о ВНЖ Евросоюза

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев сделал заявление после вступления в силу обвинительного приговора о неуведомлении правоохранительных органов о наличии вида на жительство в Италии. В беседе с журналистом URA.RU он заявил, что намерен обжаловать приговор.
«Разумеется, мы будем обжаловать приговор. Даже дойти до Верховного суда, чтобы отстоять мое честное имя», — уточнил Андреев.
Парламентарий и его адвокаты настаивают на наличии процессуальных нарушений в уголовном деле. Апелляционная инстанция отменила исполнение наказание в виде выплаты штрафа в размере 100 тысяч рублей. По словам Андреева, он «никогда не обладал правом постоянного проживания в Евросоюзе и не имел документа, который дает иностранцу такое право.
Вступление приговора в силу повлечет за собой лишение мандата и исключение из членства «Единой России», которое было приостановлено до окончания разбирательств по уголовному делу. Андреев заявил, что готов к этому. Но продолжит бороться за свою репутацию и намерен пройти все инстанции, если это потребуется.
Ранее URA.RU сообщало о вступлении в силу приговора в отношении депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Суд Мегиона в ходе обжалования приговора в апелляционной инстанции признал его виновным, но наказание не было назначено в связи с истечением срока давности.
