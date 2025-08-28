28 августа 2025

Депутат думы ХМАО сделал заявление после приговора о ВНЖ Евросоюза

Депутат думы ХМАО Андреев намерен обжаловать приговор по делу о ВНЖ Италии
© Служба новостей «URA.RU»
Югорский парламентарий Алексей Андреев намерен обжаловать обвинительный приговор
Депутат думы ХМАО Алексей Андреев сделал заявление после вступления в силу обвинительного приговора о неуведомлении правоохранительных органов о наличии вида на жительство в Италии. В беседе с журналистом URA.RU он заявил, что намерен обжаловать приговор.

«Разумеется, мы будем обжаловать приговор. Даже дойти до Верховного суда, чтобы отстоять мое честное имя», — уточнил Андреев.

Парламентарий и его адвокаты настаивают на наличии процессуальных нарушений в уголовном деле. Апелляционная инстанция отменила исполнение наказание в виде выплаты штрафа в размере 100 тысяч рублей. По словам Андреева, он «никогда не обладал правом постоянного проживания в Евросоюзе и не имел документа, который дает иностранцу такое право.

Вступление приговора в силу повлечет за собой лишение мандата и исключение из членства «Единой России», которое было приостановлено до окончания разбирательств по уголовному делу. Андреев заявил, что готов к этому. Но продолжит бороться за свою репутацию и намерен пройти все инстанции, если это потребуется.

Ранее URA.RU сообщало о вступлении в силу приговора в отношении депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Суд Мегиона в ходе обжалования приговора в апелляционной инстанции признал его виновным, но наказание не было назначено в связи с истечением срока давности.

© Служба новостей «URA.RU»
