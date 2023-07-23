23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

В ЯНАО жители пожаловались на закрытие психо-наркологического стационара

В ЯНАО закроется психо-наркологический стационар
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги закроется психо-наркологический стационар Фото:

Жители Лабытнанги создали в соцсетях обращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой не закрывать психо-наркологический стационар. Пост опубликовал в соцсетях Николай Пимкин.

«Уважаемый Дмитрий Андреевич [Артюхов], недавно я узнал, что психо-наркологическое отделение, закрывают, потому что оно не соответствует пожарным нормам. Однако инфекционное отделение, находящееся с психо-наркологическим отделением в одном здании соответствует, его не закрывают», — написал Николай Пимкин в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию о закрытии подтвердили в пресс-службе горбольницы, написав в комментарии к посту, что помощь нуждающимся пациентам будет оказываться амбулаторно, в случае необходимости госпитализации больных будут отвозить в Салехард. Рабочие места для специалистов будут сохранены в больнице Лабытнанги.

«Вместо того, чтобы построить новую инфекционную клинику и психо-наркологический диспансер, просто закрывают старые», — написала Ольга. «Может быть хорошо, что закрывают отделение, алкоголики пить меньше станут, так как их по первому щелчку пальца теперь никто не прокапает», — предположил Роман. Но большинство комментаторов поддержали автора поста.

Корреспондент агентства направил запрос в окружной департамент здравоохранения и в горбольницу Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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Жители Лабытнанги создали в соцсетях обращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой не закрывать психо-наркологический стационар. Пост опубликовал в соцсетях Николай Пимкин. «Уважаемый Дмитрий Андреевич [Артюхов], недавно я узнал, что психо-наркологическое отделение, закрывают, потому что оно не соответствует пожарным нормам. Однако инфекционное отделение, находящееся с психо-наркологическим отделением в одном здании соответствует, его не закрывают», — написал Николай Пимкин в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию о закрытии подтвердили в пресс-службе горбольницы, написав в комментарии к посту, что помощь нуждающимся пациентам будет оказываться амбулаторно, в случае необходимости госпитализации больных будут отвозить в Салехард. Рабочие места для специалистов будут сохранены в больнице Лабытнанги. «Вместо того, чтобы построить новую инфекционную клинику и психо-наркологический диспансер, просто закрывают старые», — написала Ольга. «Может быть хорошо, что закрывают отделение, алкоголики пить меньше станут, так как их по первому щелчку пальца теперь никто не прокапает», — предположил Роман. Но большинство комментаторов поддержали автора поста. Корреспондент агентства направил запрос в окружной департамент здравоохранения и в горбольницу Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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