В ЯНАО жители пожаловались на закрытие психо-наркологического стационара

В ЯНАО закроется психо-наркологический стационар

В Лабытнанги закроется психо-наркологический стационар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги создали в соцсетях обращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой не закрывать психо-наркологический стационар. Пост опубликовал в соцсетях Николай Пимкин.

«Уважаемый Дмитрий Андреевич [Артюхов], недавно я узнал, что психо-наркологическое отделение, закрывают, потому что оно не соответствует пожарным нормам. Однако инфекционное отделение, находящееся с психо-наркологическим отделением в одном здании соответствует, его не закрывают», — написал Николай Пимкин в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию о закрытии подтвердили в пресс-службе горбольницы, написав в комментарии к посту, что помощь нуждающимся пациентам будет оказываться амбулаторно, в случае необходимости госпитализации больных будут отвозить в Салехард. Рабочие места для специалистов будут сохранены в больнице Лабытнанги.

«Вместо того, чтобы построить новую инфекционную клинику и психо-наркологический диспансер, просто закрывают старые», — написала Ольга. «Может быть хорошо, что закрывают отделение, алкоголики пить меньше станут, так как их по первому щелчку пальца теперь никто не прокапает», — предположил Роман. Но большинство комментаторов поддержали автора поста.

Корреспондент агентства направил запрос в окружной департамент здравоохранения и в горбольницу Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.