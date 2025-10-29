Логотип РИА URA.RU
Российские военные вошли в Константиновку и теснят ВСУ

29 октября 2025 в 13:00
Российские военные теснят ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские солдаты вошли в Константиновку, при этом позиции украинских военных резко ухудшаются. Об этом рассказали военкоры.

«Ситуация обострилась [для ВСУ], бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки Константиновки», — передают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале. Российские военные закрепились у здания трамвайного депо, организовав там опорный пункт для дальнейшего наступления.

Причиной ухудшения ситуации в украинском гарнизоне стали одновременные атаки ВС РФ на два укрепрайона. Параллельно идет закрепление на рубежах Мирнограда (Димитрова). Военкоры отмечают, что российские силы активно создают новые рубежи для развертывания техники и подразделений с целью развития наступления на запад.

Ранее в Константиновке из-за ухода гражданской администрации власть перешла к украинским военным, и город находился под контролем ВСУ. Российское командование уже сообщало о наступательных операциях в районе Константиновки и Северска, а также о взятии под контроль соседних населенных пунктов, что предшествовало сегодняшним сообщениям о боях в черте города.

