Российские солдаты вошли в Константиновку, при этом позиции украинских военных резко ухудшаются. Об этом рассказали военкоры.
«Ситуация обострилась [для ВСУ], бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки Константиновки», — передают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале. Российские военные закрепились у здания трамвайного депо, организовав там опорный пункт для дальнейшего наступления.
Причиной ухудшения ситуации в украинском гарнизоне стали одновременные атаки ВС РФ на два укрепрайона. Параллельно идет закрепление на рубежах Мирнограда (Димитрова). Военкоры отмечают, что российские силы активно создают новые рубежи для развертывания техники и подразделений с целью развития наступления на запад.
Ранее в Константиновке из-за ухода гражданской администрации власть перешла к украинским военным, и город находился под контролем ВСУ. Российское командование уже сообщало о наступательных операциях в районе Константиновки и Северска, а также о взятии под контроль соседних населенных пунктов, что предшествовало сегодняшним сообщениям о боях в черте города.
