Военные ВСУ захватили власть в Константиновке после бегства администрации

Жители Константиновки вынуждены исполнять приказы ВСУ
Жители Константиновки вынуждены исполнять приказы ВСУ Фото:
В городе Константиновка, где продолжаются боевые действия, власть перешла в руки военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в силовых структурах.

«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. Там добавили, что это произошло после того, как гражданская администрация покинула населенный пункт. Источник охарактеризовал сложившуюся ситуацию как установление военного управления со стороны украинского командования.

По словам собеседника агентства, в сложившихся обстоятельствах местные жители вынуждены подчиняться распоряжениям военных. Отмечается, что город Константиновка расположен на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от ранее освобожденного российскими войсками Дзержинска.

Данная информация появилась на фоне заявлений российского военного руководства о продвижении войск в этом районе. Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о ходе наступательных операций в районе Константиновки и Северска, а президент РФ Владимир Путин отмечал вход российских подразделений в эти населенные пункты.

{{author.id ? author.name : author.author}}
