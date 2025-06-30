Сын звезды «Интернов» отправлен в тюрьму за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На суде Демчог полностью признал свою вину
На суде Демчог полностью признал свою вину Фото:

Сына актера Вадима Демчога в Москве приговорили к двум годам колонии общего режима за участие в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура города.

«Два года лишения свободы назначено судом дропперу Вильяму Демчогу, участвовавшему в мошенничестве в отношении пенсионера», — пишет прокуратура Москвы в официальном telegram-канале. Молодой человек занимался «дропперством» — обналичиванием средств, похищенных у пенсионеров. 

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Группа злоумышленников, действуя через мессенджеры и телефонные звонки, убедила 82-летнего пенсионера, что его банковские счета якобы находятся под угрозой. Под видом «спасения» сбережений мужчину убедили перевести свои средства на «безопасные» счета, которыми управляли мошенники. Вильям Демчог выступал в роли «дроппера» — человека, на чьи банковские карты поступали похищенные деньги. После получения 490 тысяч рублей, переведенных пенсионером, он обналичил средства и передал их подельникам. В общей сложности, по данным следствия, группа завладела средствами пожилых граждан на сумму свыше 1,8 млн рублей.

На суде Демчог полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему. Приговор пока не вступил в законную силу. Вадим Демчог, отец осужденного, широко известен по ролям в сериале «Интерны» и проекте Mr. Freeman.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сына актера Вадима Демчога в Москве приговорили к двум годам колонии общего режима за участие в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура города. «Два года лишения свободы назначено судом дропперу Вильяму Демчогу, участвовавшему в мошенничестве в отношении пенсионера», — пишет прокуратура Москвы в официальном telegram-канале. Молодой человек занимался «дропперством» — обналичиванием средств, похищенных у пенсионеров.  Инцидент произошел в феврале 2024 года. Группа злоумышленников, действуя через мессенджеры и телефонные звонки, убедила 82-летнего пенсионера, что его банковские счета якобы находятся под угрозой. Под видом «спасения» сбережений мужчину убедили перевести свои средства на «безопасные» счета, которыми управляли мошенники. Вильям Демчог выступал в роли «дроппера» — человека, на чьи банковские карты поступали похищенные деньги. После получения 490 тысяч рублей, переведенных пенсионером, он обналичил средства и передал их подельникам. В общей сложности, по данным следствия, группа завладела средствами пожилых граждан на сумму свыше 1,8 млн рублей. На суде Демчог полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему. Приговор пока не вступил в законную силу. Вадим Демчог, отец осужденного, широко известен по ролям в сериале «Интерны» и проекте Mr. Freeman.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...