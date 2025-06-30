Сын звезды «Интернов» отправлен в тюрьму за мошенничество

Сына актера Вадима Демчога в Москве приговорили к двум годам колонии общего режима за участие в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура города.
«Два года лишения свободы назначено судом дропперу Вильяму Демчогу, участвовавшему в мошенничестве в отношении пенсионера», — пишет прокуратура Москвы в официальном telegram-канале. Молодой человек занимался «дропперством» — обналичиванием средств, похищенных у пенсионеров.
Инцидент произошел в феврале 2024 года. Группа злоумышленников, действуя через мессенджеры и телефонные звонки, убедила 82-летнего пенсионера, что его банковские счета якобы находятся под угрозой. Под видом «спасения» сбережений мужчину убедили перевести свои средства на «безопасные» счета, которыми управляли мошенники. Вильям Демчог выступал в роли «дроппера» — человека, на чьи банковские карты поступали похищенные деньги. После получения 490 тысяч рублей, переведенных пенсионером, он обналичил средства и передал их подельникам. В общей сложности, по данным следствия, группа завладела средствами пожилых граждан на сумму свыше 1,8 млн рублей.
На суде Демчог полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему. Приговор пока не вступил в законную силу. Вадим Демчог, отец осужденного, широко известен по ролям в сериале «Интерны» и проекте Mr. Freeman.
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