Омбудсмен ХМАО Стребкова пойдет на новый срок

Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова пойдет на третий срок. Ее работу высоко оценила во время визита в Ханты-Мансийск федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, и губернатор Руслан Кухарук заявил, что намерен рекомендовать думе переизбрать югорскую правозащитницу еще на пять лет.
«Жители нашего региона доверяют институту уполномоченного как доступному и открытому каналу обратной связи. Заручившись поддержкой Татьяны Николаевны Москальковой, направил в думу Югры кандидатуру Натальи Васильевны Стребковой с предложением о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в Югре на новый срок», — написал губерантор в своем telegram-канале.
По словам главы региона, Москалькова отметила Югру как один из регионов, где полностью ликвидирована очередь на получение жилья для детей-сирот. Также она высоко оценила уровень поддержки бойцов СВО.
Стребкова работает в должности омбудсмена уже десять лет. За три года спецоперации она помогла сотням бойцов и их семей.
