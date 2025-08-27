27 августа 2025

Омбудсмен ХМАО Стребкова пойдет на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Стребкова будет работать омбудсменом еще пять лет
Наталья Стребкова будет работать омбудсменом еще пять лет Фото:

Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова пойдет на третий срок. Ее работу высоко оценила во время визита в Ханты-Мансийск федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, и губернатор Руслан Кухарук заявил, что намерен рекомендовать думе переизбрать югорскую правозащитницу еще на пять лет.

«Жители нашего региона доверяют институту уполномоченного как доступному и открытому каналу обратной связи. Заручившись поддержкой Татьяны Николаевны Москальковой, направил в думу Югры кандидатуру Натальи Васильевны Стребковой с предложением о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в Югре на новый срок», — написал губерантор в своем telegram-канале.

По словам главы региона, Москалькова отметила Югру как один из регионов, где полностью ликвидирована очередь на получение жилья для детей-сирот. Также она высоко оценила уровень поддержки бойцов СВО.

Стребкова работает в должности омбудсмена уже десять лет. За три года спецоперации она помогла сотням бойцов и их семей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова пойдет на третий срок. Ее работу высоко оценила во время визита в Ханты-Мансийск федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, и губернатор Руслан Кухарук заявил, что намерен рекомендовать думе переизбрать югорскую правозащитницу еще на пять лет. «Жители нашего региона доверяют институту уполномоченного как доступному и открытому каналу обратной связи. Заручившись поддержкой Татьяны Николаевны Москальковой, направил в думу Югры кандидатуру Натальи Васильевны Стребковой с предложением о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в Югре на новый срок», — написал губерантор в своем telegram-канале. По словам главы региона, Москалькова отметила Югру как один из регионов, где полностью ликвидирована очередь на получение жилья для детей-сирот. Также она высоко оценила уровень поддержки бойцов СВО. Стребкова работает в должности омбудсмена уже десять лет. За три года спецоперации она помогла сотням бойцов и их семей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...