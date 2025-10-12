Какой будет зима в Тюмени: прогноз синоптика

Зима обещает быть теплой в Тюмени
Зима в Тюмени обещает быть теплой, а средняя температура воздуха будет выше нормы. Такой прогноз по запросу URA.RU составил синоптик Илья Винштейн.
«Средняя сезонная температура в Тюмени зимой будет выше нормы. Холодные сценарии не рассматриваются на данный момент», — сообщает синоптик Винштейн.
Он также добавляет, что окончательные прогнозы по Тюменской области делать еще рано. Ранее в СМИ появилась информация об аномальных морозах зимой 2026. Однако часть специалистов сообщили, что такая вероятность существует лишь не более, чем 14%.
