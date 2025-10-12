12 октября 2025

Какой будет зима в Тюмени: прогноз синоптика

В Тюмени не прогнозируется аномальных морозов зимой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима обещает быть теплой в Тюмени
Зима обещает быть теплой в Тюмени Фото:

Зима в Тюмени обещает быть теплой, а средняя температура воздуха будет выше нормы. Такой прогноз по запросу URA.RU составил синоптик Илья Винштейн.

«Средняя сезонная температура в Тюмени зимой будет выше нормы. Холодные сценарии не рассматриваются на данный момент», — сообщает синоптик Винштейн.

Он также добавляет, что окончательные прогнозы по Тюменской области делать еще рано. Ранее в СМИ появилась информация об аномальных морозах зимой 2026. Однако часть специалистов сообщили, что такая вероятность существует лишь не более, чем 14%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зима в Тюмени обещает быть теплой, а средняя температура воздуха будет выше нормы. Такой прогноз по запросу URA.RU составил синоптик Илья Винштейн. «Средняя сезонная температура в Тюмени зимой будет выше нормы. Холодные сценарии не рассматриваются на данный момент», — сообщает синоптик Винштейн. Он также добавляет, что окончательные прогнозы по Тюменской области делать еще рано. Ранее в СМИ появилась информация об аномальных морозах зимой 2026. Однако часть специалистов сообщили, что такая вероятность существует лишь не более, чем 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...