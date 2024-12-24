Прокурор Краснокамска через суд требует уволить главу округа Быкариза

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Прокурор требует увольнения главы Краснокамского округа
Прокурор требует увольнения главы Краснокамского округа Фото:

Прокурор Краснокамска Пермского края подал иск в суд. Он намерен уволить главу округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Ранее прокурор Краснокамска вносил в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном увольнении Игоря Быкариза. Дума этого делать не стала, тогда прокурор обратился в суд», — сообщает ведомство.

Причиной для такого требования стал ряд нарушений коррупционного характера, которые допустил Быкариз, сообщает прокуратура. В частности, он не принял никаких мер из-за конфликта интересов, который был у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний был уволен по решению суда 22 октября. Быкариз в ответ написал жалобу главному прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову и попросил проверить окружного прокурора на предмет коррупционных нарушений.

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Прокурор Краснокамска Пермского края подал иск в суд. Он намерен уволить главу округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Ранее прокурор Краснокамска вносил в местную думу представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном увольнении Игоря Быкариза. Дума этого делать не стала, тогда прокурор обратился в суд», — сообщает ведомство. Причиной для такого требования стал ряд нарушений коррупционного характера, которые допустил Быкариз, сообщает прокуратура. В частности, он не принял никаких мер из-за конфликта интересов, который был у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний был уволен по решению суда 22 октября. Быкариз в ответ написал жалобу главному прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову и попросил проверить окружного прокурора на предмет коррупционных нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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