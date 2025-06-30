30 июня 2025

Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника толпой подростков-мигрантов в ХМАО

Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника толпой подростков в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК России поручил Мокшину представить доклад
Глава СК России поручил Мокшину представить доклад Фото:

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования избиения подростка толпой школьников-мигрантов в ХМАО. Об этом рассказали в СК России по ХМАО-Югре.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 и статьей 213 УК РФ. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Югре Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО толпа подростков-мигрантов жестоко избила школьника. В соцсетях мать мальчика опубликовала видео, где сообщила об избиении 13-летнего сына. Мальчик получил серьезные травмы, но, по словам матери, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения. УМВД Югры проводит проверку по данному факту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования избиения подростка толпой школьников-мигрантов в ХМАО. Об этом рассказали в СК России по ХМАО-Югре. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 и статьей 213 УК РФ. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Югре Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО толпа подростков-мигрантов жестоко избила школьника. В соцсетях мать мальчика опубликовала видео, где сообщила об избиении 13-летнего сына. Мальчик получил серьезные травмы, но, по словам матери, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения. УМВД Югры проводит проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...