Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьника толпой подростков-мигрантов в ХМАО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования избиения подростка толпой школьников-мигрантов в ХМАО. Об этом рассказали в СК России по ХМАО-Югре.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 и статьей 213 УК РФ. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Югре Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО толпа подростков-мигрантов жестоко избила школьника. В соцсетях мать мальчика опубликовала видео, где сообщила об избиении 13-летнего сына. Мальчик получил серьезные травмы, но, по словам матери, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения. УМВД Югры проводит проверку по данному факту.
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