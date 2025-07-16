Политэлиты массово выдвигаются против «Единой России» на воронежских выборах-2025

Влиятельные воронежские депутаты-единороссы из городской и областной дум массово переходят к оппозиции. Уже как минимум семь человек сменили партийную принадлежность. Их принимают в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Об этом URA.RU стало известно из списков кандидатов на выборы-2025, которые имеются в распоряжении агентства.
По данным из списков кандидатов в гордуму Воронежа, от СРЗП выдвигаются депутаты Дмитрий Крутских (председатель совета директоров ГК «Автолайн»), Александр Чуфинев (директор «Вэльт Трейд Групп»), Дмитрий Швецов (директор «Воронежпромтехнологии»), а также председатель комитета заксобрания по культуре Елена Губина. От ЛДПР баллотируется гендиректор «Аксиомы» Иван Кандыбин, который также состоял в ЕР. А от КПРФ — влиятельные депутаты облдумы Владимир Рожков и зампред комитета по бюджету Николай Колосков. Их оппоненты от «Единой России» менее ресурсны.
Инсайдеры связывают происходящее с конфликтом между депутатами и секретарем реготделения ЕР Владимиром Нетесовым, а также руководством внутриполитического блока, которое не сумело предотвратить конфликты и допустило скандалы. Демарш называют показательной акцией.
Профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев же рассматривает конфликт как борьбу за власть между губернатором Александром Гусевым и федеральными элитами. «У Гусева нет перевеса сил, против него воюют несколько колонн, одна из которых представлена в его правительстве. Лихорадит весь регион. Между внутриполитическим блоком, который демонстрирует очень плохую работу, и парламентскими партиями нет никакого взаимодействия. Идут бои без правил, цель которых — завоевание власти», — прокомментировал нам эксперт.
Он полагает, что переметнувшиеся депутаты не нанесут серьезных потерь «Единой России» и смогут забрать у нее не больше двух мандатов. «Шансы у них есть, но небольшие. Думаю, будет задействован административный ресурс и депутатами станут один или два человека», — полагает Нечаев.
В исполкоме реготделения «Единой России» отказались от комментариев. На многочисленные звонки агентства в пресс-службу воронежского филиала партии не ответили. В партию направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о возможном противостоянии между губернатором Александром Гусевым и бывшим губернатором, вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Действующий глава региона отправил в отставку множество чиновников, связанных с Гордеевым, чем, очевидно, ослабил влияние последнего в регионе.
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