В Госдуме предложили увеличить единое пособие для детей

Миронов: единое пособие для детей должно быть не ниже прожиточного минимума
Единое пособие на детей должно быть не ниже прожиточного минимума, а для отдельных категорий семей его размер следует увеличить в полтора или два раза. Такое предложение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сейчас оно [единое пособие] может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума. Мы считаем, что базовое пособие должно все-таки быть не меньше одного прожиточного минимума, на детей до трех лет — 150%, для одиноких родителей — 200% прожиточного минимума», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС. По его словам, это позволит обеспечить более достойное существование для наиболее уязвимых категорий граждан.

Депутат также затронул вопрос о необходимости пересмотра самого прожиточного минимума, предложив привязать его к реальной потребительской корзине. По оценкам партии, справедливый размер прожиточного минимума на сегодняшний день должен составлять не менее 43-45 тысяч рублей.

Единое пособие представляет собой социальную выплату, предназначенную для беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели беременности, а также для семей с детьми до 17 лет. Оно распространяется на семьи, чей доход на человека ниже регионального прожиточного минимума. В зависимости от уровня дохода семьи, размер выплаты на ребенка может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Аналогичные процентные ставки применяются и для беременных женщин, исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

