Россиянам напомнили о первой шестидневной рабочей неделе в году

Россияне впервые в 2025 году будут работать шесть дней подряд в конце октября — начале ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд. Согласно разъяснению ведомства, шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Причина в переносе выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
«Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник», — говорится в сообщении ведомства.
Суббота, 1 ноября, станет предпраздничным рабочим днем. Его продолжительность будет сокращена на один час, как предусмотрено Трудовым кодексом. После завершения шестидневки жителей страны ожидают три выходных подряд: 2 ноября (воскресенье) — стандартный выходной, 3 ноября (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы, а 4 ноября (вторник) — праздничный выходной по случаю Дня народного единства.
После праздничного периода рабочая неделя также будет сокращенной. С 5 по 7 ноября россиян ожидает всего три рабочих дня. Такой график утвержден производственным календарем и действует на всей территории Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.