В ЯНАО строят новый морг. Фото
Строители монтируют инженерные коммуникации в будущем морге (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Муравленко (ЯНАО) завершено возведение каркаса нового здания морга. Госстройнадзор проверил качество строительных работ и их соответствие проектной документации на объекте. О стройке сообщает telegram-канале «Строим Ямал». Морг откроют летом 2026 года.
«Возведены все несущие стены и внутренние перегородки, полностью уложены плиты перекрытий, смонтированы лестничные марши, проложены наружные инженерные коммуникации. Выполнена часть работ по организации проездов и тротуаров», — пояснили в службе государственного строительного надзора ЯНАО.
Здание морга откроют летом 2026 года
Фото: Строим Ямал, t.me.
При строительстве будущего морга особое внимание уделяется современным стандартам. В здании предусмотрят лаборатории, холодильные камеры, административные и бытовые помещения. В ведомстве добавили, что устройство кирпичных наружных и внутренних стен, монтаж плит перекрытия, устройство кровли с теплоизоляцией и герметизация примыканий к парапетам полностью соответствуют проекту.
Сейчас строители приступили к монтажу оконных блоков, ведут внутреннюю отделку и работы по устройству входных групп. Завершить благоустройство территории планируют летом 2026 года после завершения основных строительно-монтажных работ. Контроль за соблюдением всех этапов продолжает осуществлять региональный Госстройнадзор.
Ранее Госстройнадзор ЯНАО выявил многочисленные нарушения технологии строительства у подрядчика, который возводит жилые комплексы в Обдорском микрорайоне в Салехарде. По факту проверки иск направлен в окружной арбитражный суд.
