В Муравленко (ЯНАО) завершено возведение каркаса нового здания морга. Госстройнадзор проверил качество строительных работ и их соответствие проектной документации на объекте. О стройке сообщает telegram-канале «Строим Ямал». Морг откроют летом 2026 года.

«Возведены все несущие стены и внутренние перегородки, полностью уложены плиты перекрытий, смонтированы лестничные марши, проложены наружные инженерные коммуникации. Выполнена часть работ по организации проездов и тротуаров», — пояснили в службе государственного строительного надзора ЯНАО.

При строительстве будущего морга особое внимание уделяется современным стандартам. В здании предусмотрят лаборатории, холодильные камеры, административные и бытовые помещения. В ведомстве добавили, что устройство кирпичных наружных и внутренних стен, монтаж плит перекрытия, устройство кровли с теплоизоляцией и герметизация примыканий к парапетам полностью соответствуют проекту.

Сейчас строители приступили к монтажу оконных блоков, ведут внутреннюю отделку и работы по устройству входных групп. Завершить благоустройство территории планируют летом 2026 года после завершения основных строительно-монтажных работ. Контроль за соблюдением всех этапов продолжает осуществлять региональный Госстройнадзор.