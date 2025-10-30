Доктор наук Токарев рассказал, как бороться с сонливостью и апатией в период полярных ночей

Жителям ЯНАО рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В период полярных ночей на Ямале северяне часто испытывают сонливость, усталость и ощущают апатию. Вставать по утрам становится все тяжелее, а продуктивность заметно падает. Как улучшить самочувствие и где брать энергию, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Если у вас появились сложности на работе, вы стали быстрее уставать, а привычные интересы и увлечения перестали радовать, то ваша осенняя хандра стала перерастать в депрессивное состояние. Чтобы побороть осеннюю хандру ежедневно необходимо проводить время на улице. В обеденный перерыв хорошо хотя бы минут на 15 выходить на прогулку. Очень помогают физические нагрузки — пройдитесь в быстром темпе, сходите в спортзал или запишитесь в бассейн», — советует доктор.

Токарев также рекомендует найти себе увлечение: слушать музыку, начать рисовать, читать книги или смотреть интересные фильмы. Немало важно и общение с приятными людьми. Смех восстанавливает не только моральные, но и физические силы. Объятия — настоящий эликсир хорошего настроения. Они повышают уровень «гормонов счастья», укрепляют иммунитет, помогают справиться с бессонницей, избавиться от одиночества и чувства ненужности.

Продолжение после рекламы

«Обратите внимание на свое меню. Завтрак дает энергию, поэтому не пропускайте его. Старайтесь красиво оформлять блюда, пробуйте новые необычные сочетания полезных продуктов. Улучшат настроение мед, лимон, чай, кофе, какао. Тонус также повышают бананы, изюм, груши. А мята, щавель, укроп и петрушка являются антидепрессантами. Уныние навевает отсутствие солнечного света, поэтому обеспечьте хорошее освещение на работе и дома», — добавил врач.

Избавиться от апатии и сонливости может помочь ароматерапия. В эфирных маслах содержаться целебные компоненты, которые помогают расслабиться. Например, лаванда улучшает ночной сон. Масло апельсина расслабляет и успокаивает. Аромат иланг-иланга избавляет от чувства страха, гнева и беспокойства. Также рекомендуется спать по 7-8 часов. Недосып не только взывает раздражительность, но и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению и диабету. Нарушает гормональный баланс.