Тагильского душегуба, убившего девочку в общежитии, отправили в колонию
Владимир Александров свою вину признал
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в общежитии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала инстанции.
Александров прятал лицо под маской и отвернулся от журналистов, освещающих процесс. На оглашение приговора пришел папа убитой девочки. Кроме того, Владимир обязан выплатить восемь миллионов потерпевшему.
Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Владимир Александров прятал лицо от прессы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Отец погибшей девочки
Фото: Илья Московец © URA.RU
