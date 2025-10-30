Логотип РИА URA.RU
Тагильского душегуба, убившего девочку в общежитии, отправили в колонию

Тагильчанин, изнасиловавший и убивший девочку, получил пожизненный тюремный срок
30 октября 2025 в 14:12
Владимир Александров свою вину признал

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в общежитии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала инстанции.

Александров прятал лицо под маской и отвернулся от журналистов, освещающих процесс. На оглашение приговора пришел папа убитой девочки. Кроме того, Владимир обязан выплатить восемь миллионов потерпевшему.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Владимир Александров прятал лицо от прессы

Фото: Илья Московец © URA.RU


Отец погибшей девочки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Материал из сюжета:

В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Следующий материал