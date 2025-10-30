Китай согласился на поставки редкоземельных металлов США

Китай также заявил о намерении начать процесс закупки американских энергоносителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Китай согласился на поставки редкоземельных металлов, магнитов и критически важных минералов на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов, магнитов и т.д.», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Еще одной темой переговоров стало противодействие нелегальному обороту фентанила — мощного синтетического наркотика, черный рынок которого остается одной из наиболее острых проблем США. Китай выразил готовность к открытому диалогу и действиям по ограничению поставок компонентов для фентанила, поддержав инициативы США по борьбе с наркоторговлей.

Китай заявил о намерении начать процесс закупки американских энергоносителей. Особое внимание уделено возможным контрактам на экспорт нефти и природного газа с Аляски. Ожидается, что в ближайшее время представители энергосектора обеих стран, в частности Крис Райт, Даг Бергум и их команды, проведут встречи для детального обсуждения условий такой сделки.

