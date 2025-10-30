Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Семья пловца Свечникова объявила награду за данные о его местонахождении

30 октября 2025 в 14:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Семья пообещала почти один миллион рублей тому, кто сможет найти Свечникова

Семья пообещала почти один миллион рублей тому, кто сможет найти Свечникова

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семья пропавшего при заплыве в Босфоре Николая Свечникова объявила награду в размере 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей) за информацию об его местонахождении. Об этом сообщила родственница супруги спортсмена Алена Караман.

«Мы объявили о награждении в 500 тысяч лир за информацию о месте его нахождения», — заявила Караман. Ее слова приводит ТАСС.

Свечников исчез в конце августа во время массового заплыва через Босфор, не появившись на финише. По одной из версий, во время соревнований ему стало плохо, и течение могло унести его под мост Султана Фатиха. С момента исчезновения прошло уже более двух месяцев.

Продолжение после рекламы

Параллельно с обещанием вознаграждения родные подали иск к организаторам заплыва, рассчитывая в суде установить все обстоятельства произошедшего. Мать пловца находится в Стамбуле, пытаясь добиться информации о ходе поисков. В ближайшее время она встретится со свидетелем, который последним видел ее сына, передает RT.

Материал из сюжета:

Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал