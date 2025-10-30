Семья пловца Свечникова объявила награду за данные о его местонахождении

Семья пообещала почти один миллион рублей тому, кто сможет найти Свечникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семья пропавшего при заплыве в Босфоре Николая Свечникова объявила награду в размере 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей) за информацию об его местонахождении. Об этом сообщила родственница супруги спортсмена Алена Караман.

«Мы объявили о награждении в 500 тысяч лир за информацию о месте его нахождения», — заявила Караман. Ее слова приводит ТАСС.

Свечников исчез в конце августа во время массового заплыва через Босфор, не появившись на финише. По одной из версий, во время соревнований ему стало плохо, и течение могло унести его под мост Султана Фатиха. С момента исчезновения прошло уже более двух месяцев.

