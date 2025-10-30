Семья пловца Свечникова объявила награду за данные о его местонахождении
Семья пообещала почти один миллион рублей тому, кто сможет найти Свечникова
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Семья пропавшего при заплыве в Босфоре Николая Свечникова объявила награду в размере 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей) за информацию об его местонахождении. Об этом сообщила родственница супруги спортсмена Алена Караман.
«Мы объявили о награждении в 500 тысяч лир за информацию о месте его нахождения», — заявила Караман. Ее слова приводит ТАСС.
Свечников исчез в конце августа во время массового заплыва через Босфор, не появившись на финише. По одной из версий, во время соревнований ему стало плохо, и течение могло унести его под мост Султана Фатиха. С момента исчезновения прошло уже более двух месяцев.
Параллельно с обещанием вознаграждения родные подали иск к организаторам заплыва, рассчитывая в суде установить все обстоятельства произошедшего. Мать пловца находится в Стамбуле, пытаясь добиться информации о ходе поисков. В ближайшее время она встретится со свидетелем, который последним видел ее сына, передает RT.
Материал из сюжета:Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.