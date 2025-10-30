СК нашел украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области
Следователи раскрыли личности диверсантов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Следственный комитет России установил личности участников украинской диверсионной группы, напавшей на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению», — подчеркнули в пресс-службе СК, их данные передает РИА Новости. Среди фигурантов дела названы Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего.
В ведомстве пояснили, что фигурантам на данный момент вменяется совершение особо тяжкого преступления против военных. Также проверяется их связность с подготовкой терактов в соседних регионах — Курской и Белгородской областях.
В августе 2023 года о разгроме группировки сообщала ФСБ. Тогда были задержаны пятеро подозреваемых, двое боевиков были ликвидированы, а среди пострадавших — двое сотрудников Росгвардии, которым на месте оказали медицинскую помощь.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.