СК нашел украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области

Следователи раскрыли личности диверсантов

Следственный комитет России установил личности участников украинской диверсионной группы, напавшей на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению», — подчеркнули в пресс-службе СК, их данные передает РИА Новости. Среди фигурантов дела названы Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего.

В ведомстве пояснили, что фигурантам на данный момент вменяется совершение особо тяжкого преступления против военных. Также проверяется их связность с подготовкой терактов в соседних регионах — Курской и Белгородской областях.

