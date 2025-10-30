Логотип РИА URA.RU
Происшествия

СК нашел украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области

30 октября 2025 в 14:20
Следователи раскрыли личности диверсантов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет России установил личности участников украинской диверсионной группы, напавшей на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению», — подчеркнули в пресс-службе СК, их данные передает РИА Новости. Среди фигурантов дела названы Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего.

В ведомстве пояснили, что фигурантам на данный момент вменяется совершение особо тяжкого преступления против военных. Также проверяется их связность с подготовкой терактов в соседних регионах — Курской и Белгородской областях. 

В августе 2023 года о разгроме группировки сообщала ФСБ. Тогда были задержаны пятеро подозреваемых, двое боевиков были ликвидированы, а среди пострадавших — двое сотрудников Росгвардии, которым на месте оказали медицинскую помощь.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

