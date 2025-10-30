Очередь из машин на границе Белоруссии и стран ЕС значительно выросла
Наиболее загруженным остается польский пограничный пункт «Кукурыки»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Около шести тысяч автомобилей ожидают своей очереди на границе Беларуси и стран ЕС на въезд в сопредельные страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.
«В очереди на въезд в ЕС фиксируется свыше 4 800 грузовых, 1 100 легковых авто и 70 автобусов», — говорится в тексте. Ситуация осложняется отсутствием официального уведомления от литовских властей о порядке работы пограничных переходов «Шальчининкай» и «Мядининкай». С понедельника пропуск транспорта через эти пункты не возобновлялся. Еще накануне на границе с Литвой ожидали своей очереди 1 600 автомобилей.
Наиболее загруженным остается польский пограничный пункт «Кукурыки», где в очереди стоят 2,900 грузовиков. Польская сторона за сутки смогла пропустить лишь 57% от нормы грузовых автомобилей. Вблизи пункта пропуска «Тересполь» также наблюдаются значительные очереди: ожидают 1,160 легковых автомобилей и 70 автобусов. Латвийский пункт пропуска «Патерниеки» также испытывает трудности, оформляя только 37% машин от нормы, при этом в ожидании на въезд находятся 510 грузовиков.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.