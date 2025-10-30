Очередь из машин на границе Белоруссии и стран ЕС значительно выросла

Наиболее загруженным остается польский пограничный пункт «Кукурыки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около шести тысяч автомобилей ожидают своей очереди на границе Беларуси и стран ЕС на въезд в сопредельные страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

«В очереди на въезд в ЕС фиксируется свыше 4 800 грузовых, 1 100 легковых авто и 70 автобусов», — говорится в тексте. Ситуация осложняется отсутствием официального уведомления от литовских властей о порядке работы пограничных переходов «Шальчининкай» и «Мядининкай». С понедельника пропуск транспорта через эти пункты не возобновлялся. Еще накануне на границе с Литвой ожидали своей очереди 1 600 автомобилей.