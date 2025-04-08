В Челябинске полиция вернула семье фамильные драгоценности на 10 млн рублей

В Челябинске следователи отдела полиции «ОП Северо-Западный» вернули семье фамильные драгоценности на сумму 10 млн рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел из-за доверчивости дочери заявительницы. В результате украшения оказались в руках мошенников, но благодаря оперативным действиям их удалось изъять и вернуть владельцам.
«В отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по городу Челябинску обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 17-летнюю дочь обманули мошенники», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
Следователи опросили дочь заявительницы. Девушка рассказала, что ей позвонила якобы замдиректора образовательного центра, в котором она обучается. Под предлогом отслеживания успеваемости она попросила ученицу включить демонстрацию экрана. В этот момент на телефон девушке пришло сообщение с кодом подтверждения смены пароля на портале Госуслуг, открыв сообщение, конфиденциальная информация стала доступна злоумышленникам и телефонный звонок прекратился.
«Спустя время девушке позвонил мужчина, представившейся сотрудником безопасности портала Госуслуг и сообщил, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и аккаунту ее родителей. Кроме того, он добавил, что от имени родителей был осуществлен денежный перевод в поддержку ВСУ и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы помочь родителям избежать ответственности, она должна следовать указаниям сотрудника правоохранительных органов, который в скором времени с ней свяжется», — отметили в пресс-службе ведомства.
Испугавшись за родителей, девушка выполнила все требования: сначала перевела им хранившееся в квартире сбережения в размере 175 тысяч рублей, а после передала через водителя такси коробку с золотыми украшениями ее матери, общей стоимостью около 10 млн рублей.
«Сотрудники в кратчайшие сроки установили таксиста, а после и курьера, которому водитель передал золотые изделия. Мужчина рассказал, что он нашел в одном из мессенджеров предложение о заработке. Позвонил по указанному телефону и получил инструкции о том, что необходимо делать. Забрав у таксиста ювелирные украшения, он сдал их в ломбарды, а вырученные за них денежные средства, перевел на счет, указанный его „работодателем“. В ходе дальнейшей работы полицейские установили адреса ломбардов, в которые были сданы украшения, в последующем они были изъяты и возвращены потерпевшей в полном объеме», — сообщили в пресс-службе полиции города.
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